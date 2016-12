Buon avvio per Unicredit (+1,5%)

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 09:11

Partenza positiva per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier guadagna l’1,54% a 2,896 euro.

L’agenzia Fitch ha confermato il rating sulla solidità patrimoniale di Unicredit, fissato a “BBB+”, in seguito alla presentazione del piano industriale al 2019; il giudizio conferma l’istituto tra gli emittenti non speculativi. L’agenzia ha ribadito anche le prospettive sul rating per i prossimi trimestri, fissate a “negative”. Intanto, secondo quanto scritto su Il Sole24Ore, la Qatar Investment Authority starebbe valutando la possibilità di partecipare all’aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro.

