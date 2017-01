Buon avvio per UBI Banca (+3,2%)

di Edoardo Fagnani

13 gen 2017 ore 09:09

Partenza positiva per UBI Banca (+3,17% a 3,186 euro). L’istituto si attende utili netti per 1,2 miliardi di euro nel bilancio 2020. Di questi, 850 milioni sono già previsti nel piano industriale, a cui si aggiungeranno gli effetti prodotti dalle tre banche e i consistenti vantaggi fiscali connessi all’operazione. Intanto, gli analisti di HSBC hanno alzato da 2,82 euro a 3,29 euro il prezzo obiettivo su UBI Banca; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

