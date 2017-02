Buon avvio per UBI Banca (+1,3%)

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 09:00

Segno più per UBI Banca (+1,27% a 3,18 euro). L’istituto ha chiuso il 2016 con una perdita netta di 830,2 milioni di euro, risultato che si confronta con l’utile di 116,8 milioni realizzato nell’esercizio precedente; la perdita di UBI Banca è dovuta agli impatti degli oneri previsti per l’attuazione del piano industriale contabilizzati a partire da giugno 2016 (circa 850 milioni netti), ai contributi straordinari al Fondo di Risoluzione (50,4 milioni netti) e alla svalutazione del Fondo Atlante (52,9 milioni netti). A fine dicembre 2016 lo stock di crediti deteriorati lordi totali si era ridotto a 12,52 miliardi di euro (-6.8% rispetto a inizio anno), contribuendo, assieme alle maggiori rettifiche, alla riduzione dello stock totale di crediti deteriorati netti a 8,06 miliardi (-16,9% rispetto al dato di inizio 2016). Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo in contanti di 0,11 euro per azione.

