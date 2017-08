Ottima partenza per Brunello Cucinelli (+4,5%)

di Edoardo Fagnani

30 ago 2017 ore 09:04

Brunello Cucinelli inizia la giornata con un rialzo del 4,49% a 24,43 euro. La società ha chiuso la prima metà del 2017 con ricavi pari a 243,3 milioni di euro, con un incremento del 10,7% rispetto ai 219,8 milioni di euro del primo semestre dello scorso anno. La crescita - a cambi costanti - sarebbe stata pari al 9,7%. Il periodo si è così chiuso con un utile netto a 19,9 milioni di euro, in crescita del 10,6% rispetto all’utile netto normalizzato del primo semestre 2016, pari a 17,9 milioni di euro. Durante la conference call di presentazione dei dati i vertici della società hanno indicato che prevedono per fine anno un indebitamento compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il management ha confermato le attese di crescita a doppia cifra sia per i ricavi che per i profitti, tanto per il 2017 che per il 2018.

