Brioschi, indebitamento sotto i 220 milioni a novembre 2016

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 12:15

Brioschi ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo. A fine novembre 2016 l’indebitamento netto della società era sceso a 219,7 milioni dai 220,6 milioni di fine ottobre.



La società ha precisato che, con riferimento ai debiti commerciali, a fine novembre risultavano scadute posizioni per complessivi 4,8 milioni di euro (0,7 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare), di cui 2 milioni in contestazione.

Con riferimento ai debiti di natura tributaria, a fine ottobre residuavano posizioni scadute per complessivi 3,8 milioni di euro (0,9 milioni relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare).

