Brioschi, in calo l'indebitamento a fine settembre 2017

di Edoardo Fagnani

31 ott 2017 ore 12:45

Brioschi ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo.

A fine settembre 2017 l’indebitamento netto della società era sceso a 211,2 milioni dai 211,9 milioni del mese precedente.

La società ha precisato che, con riferimento ai debiti commerciali, a fine settembre risultavano scadute posizioni per complessivi 4,6 milioni di euro (1,1 milioni riferiti a Brioschi), di cui 1,2 milioni in contestazione.

Con riferimento ai debiti di natura tributaria, a fine settembre residuavano posizioni scadute per complessivi 3,4 milioni di euro (1,1 milioni relativi a Brioschi).

Brioschi ha aggiunto che non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione oggetto di contestazione (0,9 milioni di euro) in relazione alla quale è stato presentato atto di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; il relativo giudizio è in corso di svolgimento.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.