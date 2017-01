Brilla UBI Banca (+9%)

di Edoardo Fagnani

12 gen 2017 ore 11:41

Seduta decisamente positiva per UBI Banca (+8,98% a 3,084 euro). I vertici dell’istituto hanno approvato l’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, incluse le relative controllate. Il corrispettivo per l’acquisto dell’intero capitale è stato fissato a un euro; inoltre, l’offerta prevede l’impegno del venditore di procedere a una ricapitalizzazione delle tre banche prima del Closing stimata in 450 milioni di euro. In connessione all’operazione è previsto un aumento di capitale a capo di UBI Banca per massimi 400 milioni di euro, al fine di mantenere, già dal 2017, un livello di CET1 Fully Loaded della Combined Entity (UBI Banca + le tre banche) superiore all’11%, coerente con il livello attuale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.