Bper e Creval, tutti gli ostacoli per il matrimonio (MF)

di Mauro Introzzi

31 gen 2017 ore 07:04

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente una possibile aggregazione tra Bper Banca e Credito Valtellinese. Un’intesa tra le due ex popolari è un’ipotesi tutt’altro che remota. Ma in Valtellina l’opzione viene accolta con cautela e nei pour parler spuntano anche altri nomi, come quello di Banca Sella. Pochissimi credono comunque in un’integrazione con la Popolare di Sondrio. Anche a Modena nessuno si sbilancia. Qui per il momento l’attenzione è concentrata su Carife. Due i punti aperti: la governance e la qualità dell’attivo del nuovo gruppo.

