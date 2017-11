BPER Banca la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 11:40

Ottima giornata per BPER Banca (+3,63% a 4,394 euro alle 11.45). L’istituto ha ricevuto dalla BCE la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”). Dal 1° gennaio 2018, BPER Banca dovrà mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 pari all'8,125% rispetto al 7,25% del 2017. I coefficienti patrimoniali di BPER Banca a livello consolidato al 30 settembre 2017 risultano pari al 14,03% con riferimento al CET 1 ratio in regime transitorio (Phased in) e al 16,89% con riferimento al Total Capital ratio in regime transitorio (Phased in).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.