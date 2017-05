Vendite su BPER Banca (-4,8%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 12:36

Pessima giornata per BPER Banca (-4,79% a 4,808 euro). L’istituto ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 14,56 milioni di euro, in contrazione del 53% rispetto ai 30,98 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno; l’utile sarebbe stato di 25,9 milioni escludendo la svalutazione straordinaria della quota del Fondo Atlante. In leggero miglioramento, invece, il risultato di gestione, che è salito da 190,37 milioni a 191,34 milioni di euro (+0,5%). La redditività operativa si è ridotta dello 0,9%, passando da 505,17 milioni a 500,77 milioni di euro, in conseguenza alla riduzione del margine di interesse (-2,9%). A fine marzo i crediti alla clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontavano a 45,7 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% rispetto al valore di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati netti erano scesi dello 3,1% a 6 miliardi di euro. Il livello di copertura è salito a 45,6% rispetto al 44,5% della fine dello scorso anno, senza considerare né l’ammontare dei “write off” su sofferenze ancora in essere (un miliardo di euro) che portano l’indice di copertura al 50,3% (49,4% al 31 dicembre 2016).

Dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno ridotto da 6,1 euro a 5,9 euro il target price su BPER Banca, in seguito al taglio delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019. Tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Banca Akros, invece, ha peggiorato il giudizio e ora consiglia di ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio, sulla base di un prezzo obiettivo di 4,5 euro.

