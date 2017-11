BPER Banca, le nuove indicazioni della BCE sui requisiti patrimoniali

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 09:10

BPER Banca ha ricevuto dalla BCE la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”).

Dal 1° gennaio 2018, l'istituto dovrà mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 pari all'8,125% rispetto al 7,25% del 2017, in incremento complessivamente di 87,5 punti base, in massima parte imputabile, per 62,5 puinti base, alla graduale applicazione del regime transitorio relativo al Capital Conservation Buffer previsto dall’Autorità di Vigilanza per tutto il sistema bancario. Nella medesima comunicazione, la BCE ha richiesto, sempre su base consolidata, il rispetto di un requisito minimo del Totale dei Fondi Propri dell’11,625%.

I coefficienti patrimoniali di BPER Banca a livello consolidato al 30 settembre 2017, determinati con la metodologia AIRB per i requisiti sul rischio di credito, risultano pari al 14,03% con riferimento al CET 1 ratio in regime transitorio (Phased in) e al 16,89% con riferimento al Total Capital ratio in regime transitorio (Phased in).

Di conseguenza, i due valori risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE.

