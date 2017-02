BPER Banca in rosso dopo i dati del 2016

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 09:00

Avvio negativo per BPER Banca (-2,52% a 5,03 euro). L’istituto ha chiuso il 2016 con un utile netto contabile di 14,3 milioni di euro, in contrazione dal 220,7 milioni del 2015. Lo scorso anno è andato in archivio con un utile netto pari a 71,5 milioni di euro, dai 62,1 milioni del 2015, al netto delle poste non ricorrenti ed escludendo i contributi ai Fondi di Risoluzione e di Garanzia dei depositi. A fine 2016 i crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, erano pari a 45,5 miliardi di euro, in incremento del 4,1% rispetto a fine 2015. L’ammontare dei crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) era di 6,2 miliardi, in calo del 2,5% da fine 2015 con un coverage ratio complessivo del 44,5%. Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione.

