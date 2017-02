BPER Banca, i risultati preliminari del 2016

di Mauro Introzzi

9 feb 2017 ore 18:03

I vertici di BPER Banca hanno approvato i risultati preliminari del 2016. L'anno si è chiuso un margine di interesse a 1,17 miliardi, in diminuzione del 4,7% rispetto al 2015.



BPER, nell'anno, ha registrato un utile netto contabile di 14,3 milioni di euro, in contrazione dal 220,7 milioni del 2015. Il 2016 è andato in archivio con un utile netto pari a 71,5 milioni di euro, dai 62,1 milioni del 2015, al netto delle poste non ricorrenti ed escludendo i contributi ai Fondi di Risoluzione e di Garanzia dei depositi.



I crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, sono pari a 45,5 miliardi, in incremento del 4,1% rispetto a fine 2015. L’ammontare dei crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è di 6,2 miliardi, in calo del 2,5% da fine 2015 con un coverage ratio complessivo del 44,5%, dal 43,7% a settembre 2016 e 44,2% della fine dello scorso anno.



A fine 2016 il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio (Phased In) era pari al 13,8%, dal 14,47% al 30 settembre 2016 e dall'11,54% al 31 dicembre 2015. La nota della società evidenzia l'esistenza di un buffer di capitale in eccesso rispetto al requisito minimo richiesto dalla BCE per il 2017 (SREP al 7,25%) superiore a 650 punti base.



Il consiglio di amministrazione, sulla base di questi dati, proporrà all'assemblea di staccare un dividendo di 6 centesimi per azione, 4 in meno rispetto all'anno passato. La cedola, se approvata, sarà staccata il 22 maggio e pagata il 24 maggio.



Il gruppo ha infine comunicato che sono state avviate le attività per la predisposizione del nuovo piano industriale che sarà presentato al mercato entro l’estate, in anticipo rispetto alla scadenza naturale a fine 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.