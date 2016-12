BPER Banca cede pro-soluto un portafoglio di crediti in sofferenza

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 18:12

BPER Banca ha comunicato di aver perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza a un operatore specializzato del settore.

Il portafoglio di sofferenze ceduto è costituito da circa 70 posizioni per un valore lordo di libro pari a 150 milioni di euro, in prevalenza riferibili al settore “corporate” non assistite da garanzie reali. Gli effetti dell’operazione saranno rilevati nell’esercizio in corso con impatti non rilevanti sul conto economico consolidato di fine anno e pressoché nulli sul CET1 ratio.

Questa operazione, unitamente alla prima cessione di sofferenze conclusa a luglio per circa 450 milioni di euro e ad altre operazioni d’importo minore effettuate successivamente, consente all'istituto di realizzare cessioni di sofferenze per un ammontare complessivo superiore a 700 milioni di euro, corrispondente a circa il 10% dello stock di inizio anno e di completare, così, il programma di vendite pianificato per il 2016, in piena coerenza con l’obiettivo di riduzione dello stock lordo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.