Borsa Italiana, un 2016 decisamente negativo per gli scambi

di Mauro Introzzi

26 gen 2017 ore 17:09

Dal rapporto ASSOSIM, l’Associazione Intermediari Mercati Finanziari, emerge come il 2016 sia stato un anno decisamente difficile per gli scambi su Piazza Affari. Il controvalore totale sul mercato azionario di Borsa Italiana, è stato pari in valore assoluto a 624 miliardi di euro, in calo del 22,5% rispetto al 2015, mentre il numero dei contratti scambiati, pari a 75 milioni, è aumentato del 6,14%. I controvalori sul MOT (il mercato obbligazionario) sono invece calati del 22,3%.

Segno più solo per gli ETF, ma con un brusco stop del ritmo di crescita. I controvalori del mercato ETFPlus sono saliti nel 2016 del 3,25% a fronte, però, di un incremento del 41,57% nel 2015.

Dalla classifica Azioni, elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi sui principali mercati azionari, si evidenzia la prima posizione di FINECOBANK, con una quota di mercato del 19,79%; seconda IWBANK, con una quota del 9,84%; terza BANCA IMI, con una quota dell’8,07%.

Dalla classifica Bonds, elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi sui principali mercati obbligazionari, si evidenzia la prima posizione di BANCA IMI, con una quota di mercato del 18,64%; BANCA AKROS seconda, con una quota di mercato del 16,81%; ICCREA BANCA terza, con una quota di mercato dell’11,70%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.