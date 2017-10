Piazza Affari, il FTSEMib riesce a chiudere con un rialzo

È proseguita la debolezza dei bancari, dopo i pesanti ribassi subiti la scorsa settimana. Spicca l’ottima performance messa a segno da Mediaset. Bene anche Enel

di Edoardo Fagnani

9 ott 2017 ore 17:43

Avvio di settimana moderatamente positivo per Piazza Affari e per le principali borse europee. Lo scorso venerdì l’agenzia Moody’s ha confermato il rating sul debito sovrano dell’Italia, fissato a “Baa2”, due livelli sopra il livello speculativo; le prospettive sul rating per i prossimi trimestri restano negative. Intanto, gli analisti di Ambrosetti SIM hanno incrementato l’esposizione azionaria a livello complessivo. “Privilegiamo in particolare l’azionario Euro rispetto a Giappone e Stati Uniti tra le principali aree, con una focalizzazione in particolare su Italia e Germania”, hanno precisato gli esperti. È proseguita la debolezza dei bancari, dopo i pesanti ribassi subiti la scorsa settimana. Spicca l’ottima performance messa a segno da Mediaset.

Il FTSEMib ha registrato un progresso dello 0,38% a 22.477 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 22.366 punti e un massimo di 22.524 punti. Il FTSE Italia All Share ha guadagnato lo 0,35%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,24%) e per il FTSE Italia Star (-0,07%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 2,02 miliardi di euro, rispetto ai 2,36 miliardi di venerdì; oggi sono passate di mano 519.627.680 azioni (546.331.291 nella seduta di venerdì). Su 369 titoli trattati, 198 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 155; invariate le restanti 16 azioni.

L’euro ha sfiorato gli 1,175 dollari.

Spicca l’ottima performance di Mediaset (+8,41% a 3,146 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo). Gli operatori hanno collegato il rally del titolo alle indiscrezioni relative a un possibile ingresso del gruppo del Biscione in una joint-venture tra Vivendi e Telecom Italia, attraverso il conferimento di Premium.

È proseguita la debolezza dei bancari, dopo i pesanti ribassi subiti la scorsa settimana. In mattinata la BCE ha comunicato i risultati degli ultimi stress test condotti sulle principali banche italiane, evidenziando che il rischio di un prossimo aumento dei tassi di interessi dovrebbe essere gestito senza problemi da quasi tutti gli istituti.

In rosso UBI Banca (-1,31% a 4,07 euro). Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters l’istituto avrebbe collocato un bond non garantito con scadenza a ottobre 2022 per un ammontare di 750 milioni di euro; il titolo avrebbe ricevuto ordini per oltre 1,3 miliardi. Il rendimento è indicato a 62 punti base oltre il tasso mid swap di riferimento. Intanto, la Consob ha comunicato che il 6 ottobre Marshall Wace ha aumentato la posizione corta su UBI Banca, portandola dall'1,38% all'1,49%. Al contrario, B&G Master Fund ha ridotto dallo 0,59% allo 0,48% lo "short" sull'istituto. Lo stesso giorno Viking Global Investors ha aperto una posizione corta dello 0,54% sulla banca.

Performance peggiore per il BancoBPM (-2,5% a 3,12 euro). Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 6 ottobre Marshall Wace ha incrementato la posizione corta sul BancoBPM, portandola dallo 0,72% allo 0,92%. Al contrario, AQR Capital Management ha limato lo “short” sulla banca, portandolo dal 2,99% al 2,87%. Lo stesso giorno Bridgewater Associates ha aperto una posizione corta sull'istituto con una quota dello 0,5%.

Segno meno anche per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier è sceso dello 0,52% a 17,23 euro. Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 6 ottobre Bridgewater Associates ha aperto una posizione corta su Unicredit con una quota dello 0,5%.

In ribasso IntesaSanpaolo (-0,82% a 2,906 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica l’istituto potrebbe cedere oltre un centinaio di immobili, rilevati in conseguenza ad alcune procedure concorsuali. Sugli asset, che sarebbero valutati oltre 100 milioni di euro, ci sarebbe l'interesse di alcuni fondi esteri.

Banca Carige ha lasciato sul terreno l’1,86% a 0,2158 euro. Affari&Finanza, l’inserto del lunedì del quotidiano La Repubblica, è tornato sulla situazione di Banca Carige, segnalando che la conversione dei bond, l’aumento di capitale, il piano di cessione delle attività no core e la gestione dei crediti deteriorati rappresentano i passaggi necessari al salvataggio dell’istituto. Il settimanale, infatti, ha ricordato che “se anche uno solo dei passaggi previsti nel piano industriale non dovesse andare in porto allora bisognerebbe correre rapidamente ai ripari, predisponendo per la BCE un nuovo piano industriale”. Tuttavia, Affari&Finanza ha precisato che, nel caso Banca Carige venisse a trovarsi in questa situazione, non potrebbe essere escluso nessuno scenario, nemmeno la messa in discussione anche la continuità aziendale della banca ligure.

In altalena Cattolica Assicurazioni (+0,41% a 8,61 euro), dopo il forte rialzo registrato nella seduta di venerdì.

Pirelli ha ceduto il 2,09% a 6,56 euro. Gli analisti di Berenberg hanno iniziato la copertura sulla matricola con un prezzo obiettivo di 6,2 euro e l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Secondo gli esperti, i target finanziari al 2020 sono “ambiziosi”.

Enel ha registrato un rialzo del 2,03% a 5,085 euro. Il colosso elettrico tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power, ha firmato con l’investitore istituzionale canadese Caisse de dépot et placement du Québec e il veicolo di investimento dei principali fondi pensione messicani CKD Infraestructura México gli accordi per la cessione di una quota pari all’80% del capitale di una holding messicana di nuova costituzione titolare dell’intero capitale di otto società di progetto. Le SPV, attualmente detenute tramite la controllata Enel Green Power México, sono a loro volta titolari di tre impianti in esercizio e cinque in corso di costruzione per una capacità complessiva pari a 1,7 GW. L’operazione prevede un controvalore pari a 1,35 miliardi di dollari, di cui circa 340 milioni come corrispettivo per la vendita dell’80% del capitale e circa 1,01 miliardi concernenti la concessione di finanziamenti alle SPV.ì.