Borse, quale reazione dopo le elezioni in Gran Bretagna?

Il partito conservatore di Theresa May, che ha perso la maggioranza assoluta. Immediata la reazione della sterlina, che si è indebolita nei confronti delle principali valute

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 07:56

Piazza Affari e le principali borse europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana con variazioni frazionali.

Le elezioni politiche in Gran Bretagna hanno visto la sconfitta del partito conservatore guidato da Theresa May, che ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento. Immediata la reazione della sterlina, che si è indebolita nei confronti delle principali valute.

In serata Moody’s comunicherà l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell’Italia.

Focus sui bancari.

Da monitorare Unicredit. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 5 giugno Norges Bank è tornato a essere uno dei maggiori azionisti dell'istituto con una quota del 3,103% del capitale.

Indici in frazionale rialzo a Wall Street nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,39% a 6.322 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.324 punti. Segno più anche per l’S&P500 (+0,03% a 2.434 punti). Variazione simile per il Dow Jones che ha recuperato lo 0,04% a 21.183 punti. Spicca l’ottima performance di Alibaba (+13,3% a 142,34 dollari). Il colosso cinese dell’e-commerce prevede per quest'anno una crescita dei ricavi compresi tra il 45 e il 49%. Il giro d'affari salirà così a oltre 34 miliardi di dollari.

Chiusura positiva per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato l’ultima seduta della settimana con un rialzo dello 0,52% a 20.042 punti. Spicca il balzo di Softbank (+7,45%), dopo che la società ha annunciato l’acquisto di due aziende da Alphabet attive nel settore della robotica.

L’euro è sceso a 1,12 dollari.