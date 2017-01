In calo il FTSEMib: male BancoBPM e Unicredit

Secondo gli analisti di UBS i principali mercati azionari europei potrebbero prendersi una pausa prima di riprendere nel trend positivo. Molto bene TAS e CTI Biopharma

di Edoardo Fagnani

9 gen 2017 ore 12:46

Piazza Affari e le principali borse europee in ribasso nella prima seduta della settimana, dopo le buone performance messe a segno la scorsa ottava. Secondo gli analisti di UBS i principali mercati azionari europei potrebbero prendersi una pausa prima di riprendere nel trend positivo in corso dall’ultima parte del 2016.

Il FTSEMib scende dell’1,39%, mentre il FTSE Italia All Share è in flessione dell’1,34%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,93%) e il FTSE Italia Star (-0,43%).

L’euro è sceso a 1,05 dollari.

Vendite sui bancari. Secondo gli analisti di Barclays c’è spazio per un consolidamento del settore in Italia.

Seduta negativa per il BancoBPM, dopo aver terminato la scorsa settimana con un balzo del 26,5%; il titolo scende del 4,76% a 2,762 euro.

Performance decisamente negativa anche per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende del 3,19% a 2,728 euro. Nell’ambito di un’intervista pubblicata su CorriereEconomia (l’inserto economico del Corriere della Sera), il numero uno di Unicredit ha anticipato che investirà 2 milioni di euro nell’ambito dell’aumento di capitale da 13 miliardi di euro che sarà lanciato a breve dalla banca. Intanto, gli analisti di Jefferies hanno alzato da 3 euro a 3,5 euro il target price su Unicredit, ipotizzando una forte pulizia sui crediti deteriorati; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Enel cede lo 0,19% a 4,154 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa il colosso elettrico starebbe procedendo con l’emissione di un green bond (titoli emessi per finanziare progetti nel settore ambientale) con scadenza nel 2024. Il rendimento dell’obbligazione è indicato tra gli 85 e i 90 punti base oltre il tasso mid swap di riferimento. Intanto, gli analisti di Exane hanno alzato da 4,1 euro a 4,8 euro il target price su Enel, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda e ai probabili benefici dalla riorganizzazione del gruppo in America Latina; gli esperti hanno anche migliorato da “Neutrale” ad “Outperform” (farà meglio del mercato) il giudizio.

Poste Italiane è in flessione dell’1,98% a 6,175 euro. Secondo quanto riportano le agenzie Poste Italiane dovrebbe rimborsare le perdite registrate dai suoi clienti (circa 80mila) su alcuni fondi immobiliari venduti agli sportelli dal 2002 al 2005. I fondi (Invest Real Security, Obelisco, Europa Immobiliare 1 e Alpha) erano caratterizzati da una certa rischiosità e potrebbero, secondo quanto hanno riportato gli organi di stampa nei giorni scorsi, essere stati collocati su una clientela con profili non adeguati.

Fiat Chrysler Automobiles sale dello 0,51% a 9,95 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie il gruppo guidato da Sergio Marchionne potrebbe investire un miliardi di dollari per migliorare gli impianti in Michigan e in Ohio. La comunicazione arriva dopo che il neopresidente Usa Donald Trump ha dichiarato di voler alzare i dazi doganali col Messico. Intanto, gli analisti di Jp Morgan hanno tagliato da 9,2 euro a 8,5 euro il target price su Fiat Chrysler Automobiles, prospettando pressioni sui prezzi e un possibile incremento delle materie prime; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Telecom Italia cede il 2,06% a 0,8305 euro. Gli analisti di Bernstein hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sulla compagnia telefonica, portandolo da 1,05 euro a 1,1 euro, gli esperti ritengono che Telecom Italia resti una delle migliori opportunità di investimento in Europa nel settore delle telecomunicazioni.

CTI Biopharma guadagna il 5,87% a 4,724 euro. La società biotech ha comunicato le stime preliminari, non sottoposte a revisione. In particolare, la cassa e le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 equivalgono a circa 44 milioni di dollari. Inoltre, nei giorni scorsi l'azienda ha ricevuto un pagamento "milestone" di 7,5 milioni di euro da Servier. CTI BioPharma prevede che l'utilizzo di cassa, escluse le entrate derivanti da attività future di sviluppo commerciale e i proventi derivanti da attività di finanziamento sul mercato dei capitali, ammonterà a circa 65-75 milioni di dollari per il 2017. La società prevede di soddisfare il suo fabbisogno di cassa per il 2017 con la liquidità esistente e mediante la creazione di partnership in relazione a uno o più prodotti nel corso dell'anno. Per l'esercizio in corso l'azienda punta a portare avanti la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione Europea per pacritinib e definire per lo stesso farmaco il percorso da seguire con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti.

TAS ancora sospesa per eccesso di rialzo (+16,6% il progresso teorico). Milano Finanza ha intervistato il numero uno dell’azienda, Dario Pardi, dopo che il titolo ha registrato un balzo dell’81% nelle prime cinque sedute del 2017, rialzo che si aggiunge al +272,5% registrato lo scorso esercizio. Il manager non esclude la possibilità di crescere per linee esterne, segnalando che “ci sono start up innovative che potrebbe avere senso integrare nel nostro business”. Pardi ha ricordato che TAS può contare su una partnership con Oracle e non esclude di siglarne di nuove nel corso del 2017. Il manager ha ventilato anche la possibilità di incrementare il flottante, che al momento ammonta a poco più del 12% del capitale. Il quotidiano finanziario ha fornito qualche stima su TAS; la società prevede di chiudere l’esercizio in esame con ricavi in aumento di circa il 10% e un incremento della marginalità.