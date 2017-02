Il FTSEMib vira in rosso. Unicredit attende i dati di bilancio

La scorsa settimana il management aveva anticipato che la perdita della banca nel 2016 sarebbe estata pari a circa 11,8 miliardi di euro. Mediobanca in frazionale rialzo

di Edoardo Fagnani

9 feb 2017 ore 11:20

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali.

Alle 11.20 il FTSEMib era in ribasso dello 0,58% a 18.662 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,57%. In calo frazionale anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,33%) e il FTSE Italia Star (-0,41%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era inferiore ai 700 milioni di euro.

L’euro si attesta a 1,07 dollari.

Riflettori sempre accesi sui bancari. Secondo quanto riportato nel bollettino mensile pubblicato dalla Banca d'Italia a dicembre l’ammontare delle sofferenze bancarie lorde era tornato sopra i 200 miliardi di euro.

In altalena Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende dell’1,29% a 12,24 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale perdono il 3,55% a 10,61 euro. in frazionale progresso, invece, le azioni di risparmio (+0,3% a 43,5 euro). Oggi si riuniranno i vertici dell’istituto per esame dei risultati preliminari del 2016. La scorsa settimana il management di Unicredit aveva anticipato che la perdita della banca nel 2016 sarebbe estata pari a circa 11,8 miliardi di euro. Intanto, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters la fondazione CRT sottoscriverà l’aumento di capitale di Unicredit per una quota pari all’1,8% del capitale.

Per lo stesso motivo sono in agenda i consigli di amministrazione di UBI Banca (-0,92% a 3,002 euro) e di BPER Banca (-0,59% a 5,05 euro).

Mediobanca è in rialzo dello 0,32% a 7,78 euro. L’istituto di Piazzetta Cuccia ha comunicato i risultati del primo semestre dell’esercizio 2016/2017 (l’istituto chiude il bilancio il 30 giugno), periodo terminato con un utile netto di 418,1 milioni di euro, in aumento del 30,2% rispetto ai 321,1 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. In aumento anche il margine di intermediazione che è salito del 5,5%, passando da 1,02 miliardi a 1,07 miliardi di euro. A fine 2016 gli impieghi erano saliti a 37,6 miliardi di euro, dai 34,74 miliardi di inizio esercizio, per l’ingresso dei mutui ipotecari ex Barclays (2,4 miliardi). Alla stessa data le attività deteriorate evidenziavano un’incidenza del 2,5% sul totale degli impieghi, mentre il tasso di copertura era cresciuto al 55%. Sempre a fine 2016 il Core Tier 1 (Basilea 3, phased in) era pari al 12,27%.

ENI registra un frazionale progresso dello 0,14% a 14,16 euro. MF ha riportato alcune indicazioni degli analisti per il colosso petrolifero. Secondo gli esperti il Cane a sei zampe avrebbe chiuso il quarto trimestre del 2016 con un risultato operativo rettificato per circa 1,05 miliardi di euro e un utile netto rettificato nell’ordine dei 200 milioni. ENI comunicherà i risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 2016 il 1° marzo.