Piazza Affari nervosa: il FTSEMib torna positivo

Secondo gli analisti di IntesaSanpaolo la BCE annuncerà un’uscita molto graduale dagli acquisti a ottobre prossimo. L’euro ha superato quota 1,205 dollari

di Edoardo Fagnani

8 set 2017 ore 12:44

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali nell’ultima seduta della settimana. Secondo gli analisti di IntesaSanpaolo la BCE annuncerà un’uscita molto graduale dagli acquisti a ottobre prossimo e adotterà una formula flessibile, evitando di indicare la data ultima di chiusura del programma e riservandosi di calibrare gli acquisti di trimestre in trimestre in base all’evoluzione delle prospettive di inflazione.

Alle 12.45 il FTSEMib era in rialzo dello 0,27% a 21.781 punti, mentre il FTSE Italia All Share registrava un progresso dello 0,22%. Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%) e per il FTSE Italia Star (-0,13%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato il miliardo di euro.

L’euro ha superato gli 1,205 dollari. Adrian Hilton, Head of global rates and currency di Columbia Threadneedle Investments, ha segnalato che se l’euro si spingesse ulteriormente verso la soglia dell’1,25 rispetto al dollaro, la BCE potrebbe trovarsi intrappolata tra un tasso di cambio disinflazionario e il bisogno di ridurre il Quantitative Easing prima che le obbligazioni da acquistare si esauriscano.

Ferrari prova il rimbalzo (+1,76% a 92,6 euro), dopo il pesante ribasso subito ieri.

Torna a correre Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure registra un rialzo del 2,04% a 0,2397 euro. La banca ha comunicato che il consigliere di amministrazione, Guido Bastianini, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, motivate dal fatto che non sussistono più le condizioni per svolgere l’incarico. Bastianini aveva anche ricoperto la carica di amministratore delegato dell'istituto ligure.

Telecom Italia è in flessione dello 0,26% a 0,779 euro. Il Corriere della Sera ha scritto che nella seconda metà del mese di agosto è stato siglato un accordo preliminare per definire la joint venture tra Tim e Canal+. Secondo il quotidiano, l’intesa prevede che l’azienda italiana abbia “un ruolo strategico sia in termini di governance sia dal punto di vista finanziario”, in quanto il gruppo telefonico italiano “avrà l’80% del capitale e i francesi il restante 20%”. Previsti investimenti per un ammontare di 100 milioni di euro, di cui 80 milioni in capo alla società italiana.

Generali torna in positivo e guadagna lo 0,47% a 15,05 euro. Secondo quanto scritto su MF la compagnia sarebbe pronta alla vendita della controllata olandese Generali Netherlands. Il quotidiano finanziario ha precisato che il colosso triestino ha concesso ad Asr Verzekeringen l’esclusiva per procedere con l’acquisizione, sulla base di una valutazione nell’ordine dei 300 milioni di euro, per una compagnia che opera sia nel settore Danni sia in quello Vita, con circa 360 milioni di premi. Secondo MF, l’annuncio della cessione potrebbe essere dato entro la fine di settembre. Intanto, gli analisti di Deutsche Bank hanno alzato a 15,2 euro a 16 euro il prezzo obiettivo su Generali, in seguito alla revisione della valutazione delle aziende del settore; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.