Piazza Affari, prevalgono i ribassi

Il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi ha visto la vittoria di Emmanuel Macron con il 66,1% dei voti. Seduta nervosa per i bancari. Male Tod's

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 11:09

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con ribassi frazionali. Il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi ha visto la vittoria di Emmanuel Macron con il 66,1% dei voti. Secondo Bill Street, responsabile investimenti EMEA di State Street Global Advisors, la vittoria di Macron permette ai mercati di tirare un respiro di sollievo rispetto alla politica europea. “Questo risultato, insieme all’accordo preliminare riguardo al debito della Grecia raggiunto la settimana scorsa, dovrebbe offrire supporto a un rally di breve termine”, ha precisato l’esperto. Secondo gli analisti di AllianzGI è probabile un’ulteriore riduzione del premio di rischio politico dopo l’esito delle elezioni presidenziali francesi. “In base alla nostra analisi, con il calo dell’incertezza politica, le società europee – che hanno visto un aumento dei ricavi e degli ordinativi e dovrebbero continuare a offrire performance azionarie superiori a quelle del mercato globale – godranno di un ulteriore potenziale di rialzo”, hanno evidenziato gli esperti. Intanto, lo scorso venerdì l’agenzia S&P ha confermato il rating sul debito sovrano dell’Italia, fissato a “BBB-”; il giudizio conferma il nostro paese tra gli emittenti non speculativi.

Alle 11.05 il FTSEMib era in flessione dello 0,4% a 21.399 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,39%. Performance negative anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,41%) e per il FTSE Italia Star (-0,51%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato gli 1,2 miliardi di euro.

L’euro è sceso a 1,095 dollari.

Seduta nervosa per i bancari.

In frazionale progresso IntesaSanpaolo (+0,28% a 2,85 euro). Dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre 2017 gli analisti di Equita sim hanno alzato a 3,2 euro il target price sull’istituto guidato da Carlo Messina, in seguito alla revisione delle stime finanziarie per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Société Générale ha incrementato da 2,8 euro a 2,9 euro il prezzo obiettivo su IntesaSanpaolo, ma ha peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio.

Segno meno, invece, BPER Banca (-0,96% a 5,17 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica Unipol (+0,89% a 4,302 euro) avrebbe incrementato la partecipazione nel capitale dell’istituto portandola vicino al 10%, vale a dire la soglia oltre la quale occorrerebbe l’autorizzazione della Banca d’Italia per salire ulteriormente. La compagnia assicurativa non ha commentato queste indiscrezioni.

In frazionale ribasso anche BancoBPM (-1,03% a 2,892 euro). Dalle comunicazione giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 3 maggio Norges Bank ha ridotto dal 3,185% al 2,994% la partecipazione detenuta nell’istituto.

Enel cede lo 0,57% a 4,552 euro. L’agenzia S&P ha migliorato le prospettive sul rating del colosso elettrico per i prossimi trimestri, portandole da “Negative” a “Stabili”. Gli esperti hanno confermato a “BBB” il rating sul debito a lungo termine di Enel; il giudizio conferma il colosso elettrico tra gli emittenti non speculativi.

In rosso Campari (-0,71% a 5,56 euro). Oggi è stato perfezionato il frazionamento azionario, ne rapporto di due nuovi azioni ogni vecchio titoli precedentemente in circolazione.

Pessima giornata per Tod’s (-8,66% a 65,4 euro). La società ha chiuso i primi tre mesi del 2017 con un fatturato consolidato pari a 238,5 milioni di euro, con un calo del 4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A cambi costanti, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 237,1 milioni di euro, in calo del 5% rispetto al primo trimestre del 2016. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari. Equita sim ha limato da 62,5 euro a 62 euro il prezzo obiettivo su Tod’s, segnalando che il giro d’affari del gruppo è stato inferiore alle attese; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio. Exane, invece, ha peggiorato il rating sulla società, portandolo da “Neutrale” ad “Underperform” (farà peggio del mercato). Bocciatura completa da Kepler Cheuvreux: gli esperti hanno tagliato da 66 euro a 64 euro il prezzo obiettivo su Tod’s e ora consigliano di ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio. Jp Morgan, invece, si è limitata a ridurre le stime finanziarie per il biennio 2017/2018, confermando il giudizio “Neutrale” e il prezzo obiettivo di 60 euro.