Piazza Affari cauta: attende le indicazioni della BCE e di Draghi

di Edoardo Fagnani

8 giu 2017 ore 09:19

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la giornata odierna con gli indici praticamente invariati. Riflettori puntati sulla riunione della BCE e sulle conseguenti decisioni in materia di politica monetaria, oltre alla conferenza stampa di Mario Draghi. Secondo gli analisti di IntesaSanpaolo, la riunione odierna della BCE segnerà l’inizio di una svolta molto graduale della politica monetaria anche nella zona euro. "Tuttavia, l’inerzia dell’inflazione core giustifica una retorica ancora assai cauta; di conseguenza non ci aspettiamo altre modifiche alla guidance", hanno precisato gli esperti, secondo cui la BCE si riserverà di comunicare le decisioni sul programma di acquisto titoli dopo le elezioni tedesche. Inoltre, sono in agenda anche le elezioni politiche in Gran Bretagna.

Il FTSEMib registra un progresso dello 0,07%, mentre il FTSE Italia All Share sale dello 0,08%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (+0,11%) e il FTSE Italia Star (-0,12%).

Indici in frazionale progresso a Wall Street nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha terminato la giornata con un rialzo dello 0,36% a 6.297 punti. Segno più anche per l’S&P500 (+0,16% a 2.433 punti). Variazione simile per il Dow Jones che ha recuperato lo 0,18% a 21.174 punti.

Chiusura negativa per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,38% a 19.909 punti. Il dato sul Pil giapponese relativo al primo trimestre del 2017 è risultato decisamente peggiore delle attese.

L’euro ha superato gli 1,125 dollari.

Avvio di giornata contrastato per i bancari.

Banca Carige perde l’1,77% a 0,2049 euro. Secondo MF dal consiglio di amministrazione di domani dovrebbe arrivare il nome del successore di Guido Bastianini alla carica di amministratore delegato della banca. Il quotidiano ha scritto che i profili che al momento vengono valutati dall’azionista di riferimento dell’istituto ligure sono quelli di Marina Natale, Francesco Iorio, Roberto Nicastro e, in nome di una vecchia amicizia e delle origini comuni piacentine, Federico Ghizzoni.

RcsMediagroup registra un minimo rialzo dello 0,07% a 1,37 euro. Il numero uno della società editoriale, Urbano Cairo, sta valutando la possibilità di procedere con l’emissione di un bond. Tuttavia, il manager ha precisato che al momento non è stata presa ancora alcuna decisione in merito.