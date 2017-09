Mario Draghi non infiamma Piazza Affari

Reazione tiepida di Piazza Affari e delle principali borse europee alle decisioni della BCE e alle dichiaraizoni del numerom uno della banca centrale. Tonfo di Ferrari

di Edoardo Fagnani

7 set 2017 ore 15:58

Reazione tiepida di Piazza Affari e delle principali borse europee alle decisioni della BCE. Come nelle attese la Banca Centrale Europea non ha modificato la propria politica monetaria. Nella riunione odierna il Consiglio direttivo ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0%, allo 0,25% e al -0,40%. Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di attività. Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo ha confermato che intende condurre gli acquisti netti di attività, all’attuale ritmo mensile di 60 miliardi di euro, sino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario. Ora i riflettori si spostano sulla conferenza stampa di Mario Draghi a commento delle decisioni di politica monetaria.

Alle 16.00 il FTSEMib registrava un frazionale ribasso dello 0,15% a 21.781 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in flessione dello 0,1%. Segno più, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,34%) e il FTSE Italia Star (+0,37%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a 1,6 miliardi di euro.

L’euro ha superato gli 1,2 dollari.

Seduta incerta per Fiat Chrysler Automobiles dopo aver terminato la giornata di ieri con un rialzo del 4,3%. Le azioni del gruppo automobilistico scendono dell'1,24% a 13,51 euro.

Pessima giornata, invece, per Ferrari (-6,55% a 91,35 euro). Gli analisti di Morgan Stanley hanno peggiorato il giudizio sul Cavallino Rampante, portandolo da “Overweight” (sovrappesare) ad “Underweight” (sottopesare), in seguito al forte rialzo messo a segno dal titolo da inizio anno. Gli esperti hanno una valutazione di 100 dollari per azione, che all'attuale tasso di cambio corrisponde a circa 84 euro.

BancoBPM cede l'1,95% a 3,02 euro. Secondo quanto scritto su MF l’istituto starebbe studiando la cessione di due pacchetti di crediti in sofferenza per un ammontare di circa 3 miliardi di euro. I portafogli dovrebbero essere composti in prevalenza da crediti ipotecari e potrebbero ottenere la garanzia statale (GACS). Le operazioni potrebbero chiudersi a cavallo della fine del 2017 e l’inizio del 2018.

Salini Impregilo recupera lo 0,78% a 3,088 euro. MF ha riportato le ultime indicazioni diffuse dal numero uno dell’azienda, Pietro Salini, sui risultati del gruppo. Il manager vede segnali di allineamento dei conti rispetto alle previsioni. Pietro Salini ha dichiarato che il gruppo centrerà i target 2017, puntualizzando che “la seconda parte dell'anno è la più importante, abbiamo segnali di assoluto allineamento rispetto alle previsioni, non abbiamo da questo punto di vista nessuna sorpresa”.