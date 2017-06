Il FTSEMib risale con i bancari

La spagnola Banco Popular sarà rilevata a un prezzo simbolico di un euro dal Banco Santander, evitando il fallimento dell’istituto. Molto bene UBI Banca e Unicredit

di Edoardo Fagnani

7 giu 2017 ore 11:19

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali, alla vigilia della riunione della BCE. Intanto, secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa il Tesoro avrebbe collocato il nuovo Btp trentennale con scadenza a marzo 2048, ottenendo ordini per oltre 16,5 miliardi di euro. Il rendimento del titolo è indicato a 11 punti base oltre il tasso garantito dal titolo con scadenza a marzo 2047.

Alle 11.15 il FTSEMib era in rialzo dello 0,52% a 20.867 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,44%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (+0,03%) e il FTSE Italia Star (-0,1%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato gli 800 milioni di euro.

L’euro si conferma oltre gli 1,125 dollari.

Bancari in generale rialzo. La spagnola Banco Popular sarà rilevata a un prezzo simbolico di un euro dal Banco Santander, evitando il fallimento dell’istituto. A sua volta il Banco Santander procederà con un aumento di capitale da 7 miliardi di euro, in modo da rafforzare la struttura patrimoniale del Banco Popular.

Intonazione positiva per UBI Banca (+1,97% a 3,418 euro). L’istituto ha comunicato che il Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ha deliberato di avviare l’esercizio della delega conferita dall’assemblea dei soci per l’aumento a pagamento del capitale per l’importo massimo di 400 milioni di euro. Il prezzo di sottoscrizione, il numero di azioni da emettersi e l’esatto ammontare dell’aumento di capitale saranno fissati in una successiva riunione del Consiglio di Gestione, da convocarsi in prossimità dell'avvio dell’offerta in opzione. In quella sede saranno anche determinati il rapporto di assegnazione in opzione e le modalità e i termini per la sottoscrizione delle azioni stesse. Intanto, gli analisti di Mediobanca hanno alzato da 3,5 euro a 3,8 euro il prezzo obiettivo su UBI Banca, confermando il giudizio “Neutrale”.

Buona performance anche per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale del 2,41% a 15,75 euro. Unicredit ha perfezionato la cessione della partecipazione pari al 32,8% detenuta in Bank Pekao a Powszechny Zakład Ubezpieczeń e Polski Fundusz Rozwoju al prezzo convenuto di 123 Zloty polacchi per azione e quindi per un corrispettivo complessivo di 10,6 miliardi di Zloty polacco (2,5 miliardi di euro all'attuale tasso di cambio). Il perfezionamento della transazione porterà un beneficio sul capitale CET1 Fully Loaded di Unicredit pari a 70 punti base. Intanto, gli analisti di UBS hanno alzato da 13,8 euro a 15 euro il target price sull’istituto; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.