Piazza Affari, avvio nervoso per Unicredit

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 09:19

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta odierna con variazioni frazionali.

Il FTSEMib registra un progresso dello 0,21%, mentre il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,23%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,44%) e il FTSE Italia Star (+0,35%).

Indici in leggera flessione a Wall Street nella prima seduta della settimana. Il Dow Jones ha perso lo 0,09% a 20.052 punti. Performance simile per il Nasdaq che ha lasciato sul terreno lo 0,06% a 5.665 punti. In rosso anche l’S&P500 (-0,21% a 2.293 punti). Seduta decisamente negativa per Tiffany (-2,46% a 78,49 dollari), in seguito alla notizia delle dimissioni dell’amministratore delegato, Frederic Cumenal.

Chiusura in frazionale ribasso per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la giornata con un ribasso dello 0,35% a 18.911 punti. Spicca la flessione subita da Toyota Motor (-2,3%), in seguito alle indicazioni negative sulla redditività.

L’euro è sceso a 1,07 dollari.

Avvio di seduta nervoso per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier è invariato a 12,21 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale perdono lo 0,38% a 10,55 euro. Gli analisti di UBS hanno tagliato a 13,2 euro il prezzo obiettivo su Unicredit, per considerare lo stacco del diritto relativo all’aumento di capitale; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Prosegue a oltranza la sospensione del Monte dei Paschi di Siena. FTSE Russell ha segnalato che, se dopo il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena previsto per il 9 febbraio 2017, non sarà fornita nessuna indicazione su quando potrà essere previsto il ripristino delle negoziazioni, la società procederà a escludere l'istituto dall’indice FTSEMib a prezzo pari a zero in occasione della revisione di marzo, vale a dire dall’apertura di lunedì 20 marzo 2017. FTSE Russell ha precisato che questa decisione potrà essere revocata solo se le negoziazioni dovessero essere ripristinate entro e non oltre il 28 febbraio 2017.

In leggera flessione Generali; il titolo della compagnia triestina cede lo 0,07% a 14,62 euro. La Repubblica ha scritto che Generali sembrerebbe interessata a non cedere i diritti di voto sul 3,01% di IntesaSanpaolo (-0,46% a 2,174 euro). La quota è stata rilevata in ottica difensiva, ai sensi del Testo unico della finanza, per prevenire una scalata da parte della banca guidata da Carlo Messina. Secondo quanto scritto sul quotidiano Generali avrebbe dato mandato al consulente Goldman Sachs di verificare se è fattibile e opportuno rendere l’operazione più stabile e strutturata.

Telecom Italia registra un rialzo dello 0,36% a 0,833 euro. Il Corriere della Sera ha riportato alcune indicazioni fornite dal management della compagnia telefonica nel corso dell’incontro con gli analisti per la presentazione dei risultati preliminari del 2016 e dei target fissati nel piano industriale per il triennio 2017/2019. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha indicato che nei prossimi 3 anni non sarà staccato alcun dividendo, per impiegare le risorse negli investimenti e nella riduzione del debito. La nuova strategia, secondo quanto scritto sul Corriere della Sera, è focalizzata sull’accelerazione della banda ultralarga, per la quale saranno investiti 5 miliardi di euro in Italia.