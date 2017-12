Piazza Affari poco mossa. Su Carige, recupera il Creval

Prosegue in moderato rialzo la seduta di Piazza Affari e delle principali borse del Vecchio Continente. A Milano occhi puntati sulle banche: Carige ha chiuso il suo aumento di capitale

di Mauro Introzzi

7 dic 2017 ore 15:45

Prosegue in moderato rialzo la seduta di Piazza Affari e delle principali borse del Vecchio Continente. A Milano occhi puntati sulle banche: Carige ha chiuso il suo aumento di capitale e sale. Male invece il Credito Valtellinese dopo una bocciatura da parte di Fitch. Ma il titolo della banca lombarda sta recuperando.

Così alle ore 16 il FTSEMib sale dello 0,39% a 22.395 punti mentre l'All Share avanza dello 0,39% a 24.756 punti. In lieve rialzo anche il Mid Cap (+0,31%) e lo Star (+0,19%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi della giornata era pari a poco meno di 1,17 miliardi di euro. Un valore inferiore alla media, segno che la festività del Sant'Ambrogio, patrono di Milano, e la vigilia di una seduta festiva (domani Piazza Affari sarà aperta) stanno incidendo sugli scambi.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

A Milano occhi puntati sulle banche. Carige (+12%) ha comunicato che l’aumento di capitale in opzione relativo a massime 49,8 miliardi di azioni ordinarie circa risulta essere stato sottoscritto per circa il 66%. Le azioni sottoscritte sono state circa 33,1 miliardi, per un controvalore complessivo di circa 331 milioni. Nell'ambito invece dell'aumento di capitale relativo alla tranche riservata delle massime 6 miliardi di azioni ordinarie di nuova emissione, Banca Carige ha ricevuto adesioni per la sottoscrizione di circa 4,6 miliardi di nuove azioni, pari al 77% circa del totale delle nuove azioni della tranche riservata, per un controvalore complessivo di circa 46 milioni di euro. Il valore complessivo è, pertanto, pari a circa 377 milioni di euro. Con gli impegni di Malacalza Investimenti, che intende salire al 28% post aumento, ed eventualmente del consorzio di garanzia, l’operazione è da ritenersi sostanzialmente chiusa con esito positivo.

Occhi anche su Creval (-2% dopo verie sospensioni per eccesso di ribasso). Gli analisti di Fitch Ratings hanno abbassato i Long-Term Issuer Default Rating (IDR) del Credito Valtellinese a "B-" dal precedente "BB-", portando il Viability Rating (VR) a "b-" da "bb-". Entrambi i giudizi sono ora sotto osservazione per evoluzioni.

Tra le altre banche spicca il +2,8% di BPER Banca e il +1,42% di Unicredit.

Un giudizio sul debito anche per Enel (+0,09%). L’agenzia Standard & Poor’s ha comunicato di avere aumentato il rating a lungo termine del gruppo elettrico a "BBB+" dal precedente "BBB". La stessa agenzia ha confermato ad "A-2" il rating a breve termine di Enel. L’outlook è stabile. La modifica del rating di Enel fa seguito alla presentazione del piano strategico al 2020. In particolare, l’agenzia di rating ha espresso il proprio apprezzamento per la prevista focalizzazione degli investimenti del gruppo Enel nel settore delle reti e nella generazione da fonti rinnovabili, nonché per lo sforzo verso un’ulteriore semplificazione della struttura del gruppo stesso e per l’attesa ottimizzazione dei costi derivante dalla digitalizzazione degli asset.

Invariata Eni. MF scrive che il cane a sei zampe ha annunciato ieri il closing del finanziamento destinato all’impianto Flng di Coral South, in Mozambico, per un importo di 4,675 miliardi di dollari. L’operazione copre il 60% dell’investimento ed è stata realizzata grazie a un pool di 15 banche, tra cui UBI Banca e Unicredit, e 4 agenzie di credito all’esportazione per l’avallo. Il giacimento entrerà in produzione nel 2021.

Un giudizio poco positivo per Italgas (+0,09%). Nelle scorse ore gli analisti di Kepler Cheuvreux deciso di abbassare la loro raccomandazione sul titolo della distribuzione del gas da "buy" (acquistare) a "hold" (mantenere). Il broker ha comunque confermato a 5,3 euro il prezzo obiettivo sul'azione Italgas.

Ancora in rialzo, dopo la buona giornata di ieri, Telecom Italia (+1,91%).

Tra gli industriali in difficoltà CNH Industrial (-1,35%).