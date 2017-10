Piazza Affari in calo. Giù le banche. Balza Cattolica

Prosegue in calo, con un ribasso di circa mezzo percentuale, la seduta di Piazza Affari. A pesare ancora le banche. Balzo di Cattolica dopo l'ingresso di Buffett

di Mauro Introzzi

6 ott 2017 ore 14:44

Prosegue in calo, con un ribasso tra il mezzo punto e il punto percentuale, la seduta di Piazza Affari. A pesare sui listini ancora le banche, su cui incidono ancora le ultime indicazioni della vigilanza della Banca Centrale Europea sui crediti deteriorati e sul loro trattamento a paritre dal prossimo anno.

Poco da segnalare dal fronte macroeconomico. In agenda per gli Usa, c'era la diffusione del report sull’occupazione del mese di settembre. Secondo quanto dichiarato del ministero del lavoro americano nel periodo sono stati persi dall’economia Usa 33mila posti di lavoro. Delusi gli analisti, che prevedevano una crescita, con stime comprese tra 75 mila e 130mila unità. A pesare sul dato gli uragani di queste ultime settimane, Harvey e Irma, che hanno frenato alcune assunzioni. Si tratta della prima contrazione degli ultimi 7 anni. Il tasso di disoccupazione è calato al 4,2% dal 4,4%, precedente. In questo caso gli economisti si attendevano una conferma. Si tratta del minimo dal dicembre 2000.

Alle ore 14.45 il FTSEMib scende dello 0,47% a 22.460 punti mentre l'All Share arretra dello 0,44%. Sulla stessa linea il MidCap (-0,21%) e lo Star (-0,22%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore agli 1,3 miliardi di euro.

Tra i vari titoli di Piazza Affari occhi ancora sui bancari. Monte dei Paschi di Siena lancerà un'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione nei confronti dei titolari delle azioni ordinarie della banca rivenienti dalla conversione del bond subordinato Upper Tier 2 2018. Chi aderirà all'offerta riceverà in cambio obbligazioni senior della banca con scadenza 15 maggio 2018, per un valore nominale massimo di 1,536 miliardi di euro.

I bancari che contrattano, intanto, perdono altro terreno sempre in scia alle recenti dichiarazioni della Vigilanza BCE sul trattamento, a partire dal 2018, dei nuovi non performing loans. Tra i più in difficoltà in queste ultime sedute BPER Banca perde il 3,31%, BancoBPM scende dell’1,4% e UBI Banca cede l'1,73%. Sotto il punto percentuale le perdite di IntesaSanpaolo (-0,61%) e Unicredit (-0,8%).

In evidenza, e in controtendenza, Leonardo (+1,87%). Gli analisti di Ubs hanno alzato il prezzo obiettivo sul titolo del gruppo guidato da Alessandro Profumo, portandolo da 16,5 a 17,5 euro. La raccomandazione rimane confermata dalla banca elvetica a "buy" (acquistare).

In calo dello 0,53% Snam. Il gruppo del trasporto del gas ha deliberato il rinnovo annuale del Programma EMTN avviato nel 2012 per un controvalore massimo complessivo confermato a 10 miliardi di euro.

In calo dello 0,65% Telecom Italia. TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali. La cedola è stata fissata al 2,375%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dal gruppo, e il rendimento dell’emissione, pari a 2,468% (157 punti base sopra il tasso di riferimento, il mid swap), risulta largamente inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine giugno 2017 si attestava al 5%.

Balzo di Cattolica Assicurazioni (+17,58%) La Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa ha comunicato l’avvenuta cessione di circa 15,8 milioni di azioni della compagnia assicurativa, pari al 9,047% circa del capitale sociale della compagnia assicurativa. L’operazione sarà eseguita mediante cessione dell’intera partecipazione ad una società interamente controllata dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffett. Con la cessione in oggetto l’istituto in liquidazione dismetterà l’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Cattolica. Il corrispettivo per la vendita delle azioni è pari a 7,35 euro per azione, per un controvalore complessivo di 115,9 milioni di euro.