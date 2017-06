Piazza Affari, prevale l'incertezza

Gli analisti di Equita sim consigliano di utilizzare un atteggiamento cauto sul mercato azionario italiano. CTI Biopharma ancora sospesa dalle contrattazioni

di Edoardo Fagnani

6 giu 2017 ore 11:21

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali. Gli analisti di Equita sim consigliano di utilizzare un atteggiamento cauto sul mercato azionario italiano, sui timori di un maggiore rischio politico e sulla possibilità di elezioni anticipate in autunno.

Alle 11.15 il FTSEMib lasciava sul terreno lo 0,05% a 20.711 punti, mentre il FTSE Italia All Share perde lo 0,1%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,44%) e il FTSE Italia Star (-0,48%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore ai 700 milioni di euro.

L’euro si attesta intorno agli 1,125 dollari.

Andamento generalmente negativo per i bancari.

IntesaSanpaolo registra una flessione dello 0,86% a 2,534 euro.

In rosso anche il BancoBPM (-1,87% a 2,732 euro).

ENI registra un progresso dell’1,22% a 14,13 euro. Giudizi opposti delle banche d’affari sul Cane a sei zampe. HSBC ha limato da 16 euro a 15,6 euro il target price sul colosso petrolifero, confermando l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Al contrario, Société Générale ha migliorato il rating su ENI e ora consiglia l’acquisto delle azioni. Secondo Mediobanca, invece, il Cane a sei zampe è uno dei titoli italiani con le migliori prospettive di crescita nella seconda metà del 2017.

Fincantieri guadagna il 2,45% a 0,877 euro. MF ha scritto che ieri, al Ministero del Tesoro, si sono incontrati i responsabili dell’Economia e dello sviluppo economico Pier Carlo Padoan, Carlo Calenda e il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, per trovare un’intesa sulla revisione degli accordi per Stx France chiesta dal neo presidente Emmanuel Macron.

Andamento decisamente negativo per Pininfarina (-5,24% a 2,86 euro). Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha determinato le condizioni definitive dell’aumento di capitale in opzione. Nel dettaglio la società emetterà 24.120.480 azioni a un prezzo unitario di 1,1 euro che saranno assegnate nel rapporto di sottoscrizione di 4 azioni di nuova emissione ogni 5 azioni possedute. L'ammontare massimo dell'operazione sarà di 26,53 milioni di euro. Il prezzo di emissione è stato determinato tenendo in considerazione le condizioni del mercato in generale e l’andamento del titolo Pininfarina, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni della società pari al 49%, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 2 giugno 2017.

Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie CTI Biopharma sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. La società biotech ha annunciato l’intenzione di procedere all’offerta di Azioni Privilegiate della Serie N-3 nell’ambito di un’offerta garantita. Ciascuna delle Azioni Privilegiate avrà un valore nominale unitario pari a 1.000 dollari e, dopo l’emissione, sarà convertibile in azioni ordinarie a discrezione del titolare in qualunque momento successivo l’emissione, fatte salve alcune limitazioni.