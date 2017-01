Il FTSEMib resta negativo. Brillano BancoBPM e FCA

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali dopo la diffusione del dato sull’occupazione negli Stati Uniti relativo al mese di dicembre

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 15:29

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali; il dato sull’occupazione negli Stati Uniti relativo al mese di dicembre ha evidenziato un incremento inferiore alle attese nella creazione di posti di lavoro. Intanto, gli analisti di Deutsche Bank e di Bank of America hanno migliorato i target di crescita per i principali mercati azionari europei, ipotizzando un incremento maggiore delle attese degli utili delle aziende.

Alle 15.30 il FTSEMib era in flessione dello 0,25% a 19.593 punti, mentre il FTSE Italia All Share registrava un ribasso dello 0,2%. Progressi frazionali, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,06%) e il FTSE Italia Star (+0,33%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore agli 1,4 miliardi di euro.

L’euro è sceso a 1,055 dollari.

Bancari sempre protagonisti a Piazza Affari.

Ancora una seduta positiva per il BancoBPM; il titolo sale del 3,47% a 2,92 euro, dopo aver guadagnato il 23,1% nelle prime quattro sedute del 2017. L'agenzia DBRS ha assegnato i rating alla nuova entità bancaria BancoBPM, a seguito della fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano, divenuta efficace il 1° gennaio 2017. Nel dettaglio, il rating di lungo termine è pari a “BBB (low)” e quello di breve termine a “R-2 (middle)”; i giudizi collocano l'istituto tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono "stabili". Intanto, gli analisti di Bank of America e di HSBC hanno iniziato la copertura sul Banco BPM con un target price rispettivamente di 3,4 euro e di 3,59 euro; entrambe le banche d’affari hanno fissato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Il Monte dei Paschi di Siena è ancora sospeso dalle contrattazioni. Secondo quanto scritto su MF, l’istituto toscano starebbe valutando la possibilità di procedere con l’emissione di due prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo fino a 4 miliardi di euro. I due titoli, che potranno avvalersi del meccanismo di garanzia pubblica messo a disposizione del governo potrebbero, essere emessi a gennaio e a febbraio, per un controvalore unitario compreso tra 1,5 miliardi e 2 miliardi di euro.

Ottima giornata per Fiat Chrysler Automobiles (+5,08% a 9,725 euro). Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo sulla società guidata da Sergio Marchionne, portandolo da 9,9 euro a 16,5 euro, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il biennio 2017/2018, oltre a ipotizzare una forte generazione di cassa negli esercizi in esame; gli esperti hanno anche inserito l’azienda nella propria lista di titoli europei da acquistare con convinzione.

In leggera flessione Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione scende dello 0,29% a 4,138 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore il 18 gennaio la società presenterà a Londra il nuovo piano industriale triennale. Intanto, gli analisti di Macquarie hanno peggiorato il giudizio su Mediaset, portandolo da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale”, in seguito al recente rialzo messo a segno dal titolo; gli esperti hanno confermato a 4 euro il target price.

Luxottica cede lo 0,72% a 47,98 euro. Gli analisti di Société Générale hanno alzato da 51 euro a 53 euro il target price sulla società; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo negli ultimi quattro mesi. Anche Exane ha incrementato il prezzo obiettivo su Luxottica, portandolo da 56 euro a 59 euro; gli esperti hanno ribadito il rating “Outperform” (farà meglio del mercato).

Moncler sale dell’1,41% a 16,57 euro. Gli analisti di Société Générale hanno alzato da 19,5 euro a 21 euro il target price sulla società dei piumini; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. Anche Exane ha incrementato il prezzo obiettivo su Moncler, portandolo da 17 euro a 19 euro; gli esperti hanno ribadito il rating “Neutrale”.