Piazza Affari resta negativa. Focus su Unicredit

Oggi ha preso il via l’aumento da 13 miliardi di euro: intonazione negativa per azioni ordinarie e diritti. In forte rialzo Telecom Italia dopo i dati preliminari del 2016

di Edoardo Fagnani

6 feb 2017 ore 12:25

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con ribassi frazionali.

Alle 12.25 il FTSEMib registrava un ribasso dello 0,75% a 18.973 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,83%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,67%) e il FTSE Italia Star (-0,11%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore ai 900 milioni di euro.

L’euro è sceso sotto gli 1,075 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Riflettori tutti puntati su Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende del 3,58% a 12,64 euro. Oggi ha preso il via l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Il prezzo di chiusura di venerdì, pari a 26,16 euro, è stato rettificato a 13,11 euro. Di conseguenza, il prezzo iniziale dei diritti (-10,3% a 11,71 euro) è stato fissato a 13,05 euro. Ancora sospese per eccesso di rialzo le azioni di risparmio (+14,6% il progresso teorico). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica la Fondazione CRT, azionista di Unicredit con una quota del 2,2% del capitale, sarebbe intenzionata a sottoscrivere fino al 70% della quota in possesso; di conseguenza, la partecipazione dell’ente nella banca dovrebbe scendere all’1,8%. Il quotidiano finanziario ha ricordato che “gli azionisti che non sottoscriveranno l’aumento di capitale di UniCredit subiranno una diluizione del 72,22% della loro partecipazione nel capitale della banca in caso di integrale sottoscrizione della ricapitalizzazione”. Intanto, gli analisti di Equita sim hanno tagliato da 34,9 euro a 16,4 euro il prezzo obiettivo su Unicredit, per considerare lo stacco del diritto relativo all’aumento di capitale; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

IntesaSanpaolo sale dello 0,18% a 2,242 euro. Dopo la diffusione dei risultato dell’esercizio 2016 gli analisti di Deutsche Bank hanno ritoccato al rialzo le stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019. Indicazione simile da Citigruop, che ha migliorato la previsione sull’utile per azione adjusted per l’esercizio in corso. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato il prezzo obiettivo – fissato rispettivamente a 2,8 euro e a 2,7 euro – e l’indicazione di acquisto delle azioni. NatIxis, invece, ha aumentato da 2,7 euro a 2,8 euro il target price su IntesaSanpaolo e ha ribadito il rating “Buy” (acquistare).

Telecom Italia registra un rialzo del 3,36% a 0,846 euro. Venerdì la compagnia telefonica ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con ricavi per 19,04 miliardi di euro, in flessione del 3,5% rispetto ai 19,72 miliardi ottenuti l’anno precedente. Escludendo l’effetto della variazione dei tassi di cambio e del perimetro di consolidamento la riduzione dei ricavi sarebbe stata del 2,5%. In aumento, invece, il margine operativo lordo, che è salito da 7,01 miliardi a 8,02 miliardi di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 35,5% al 42,1%. A fine 2016 l’indebitamento netto di Telecom Italia era sceso a 25,12 miliardi di euro, rispetto ai 27,28 miliardi di inizio anno. Nel 2016 gli investimenti industriali si sono ridotti a 4,88 miliardi di euro, mentre il flusso di cassa dalle attività operative è stato di 2,86 miliardi di euro. Inoltre, i vertici di Telecom Italia hanno anche approvato il piano strategico per il triennio 2017/2019, che prevede forti discontinuità rispetto a quello precedente con l’obiettivo di proseguire nel percorso di significativa trasformazione della società. Il piano sarà caratterizzato da una attenta disciplina finanziaria e da una forte generazione di cassa, in modo da ridurre il rapporto fra indebitamento finanziario netto rettificato ed EBITDA reported sotto 2,7x nel 2018. Inoltre, il fatturato e il margine operativo lordo domestico sono confermati in crescita anno su anno; in particolare l'Ebitda dovrebbe registrare un aumento inferiore del 5% anno su anno. Gli investimenti previsti in Italia saranno pari a circa 11 miliardi di euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari. Gli analisti di Mediobanca hanno alzato da 1,23 euro a 1,34 euro il target price sulla azioni ordinarie di Telecom Italia e hanno aumentato da 1,04 euro a 1,14 euro quello sulle azioni di risparmio, in seguito al miglioramento della stima sull’indebitamento relativo al 2018; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato). Indicazione simile da Deutsche Bank, che ha portato da 1,2 euro a 1,25 euro il target price sulla compagnia telefonica, in seguito al miglioramento delle stime sul fatturato e sulla redditività per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Poste Italiane cede lo 0,33% a 6,065 euro. Il Sole24Ore di domenica ha fornito alcune stime sull’azienda per il 2016. Il consensus degli analisti indica un utile operativo nell'ordine del miliardo di euro, mentre l'utile netto dovrebbe collocarsi tra i 600 e i 630 milioni di euro. Gli operatori ritengono che l'azienda guidata da Francesco Caio posa confermare per i prossimi due esercizi la politica dei dividendi, che prevede la distribuzione agli azionisti di almeno l'80% dell'utile netto realizzato. Le stime degli analisti indicano un dividendo 2017 (relativo all'esercizio 2016) di 0,38 euro per azione, rispetto agli 0,34 euro staccati lo scorso anno. Il quotidiano finanziario ha ricordato che il Tesoro metterà su mercato la seconda tranche di azioni entro il mese di giugno, mercati permettendo.

CNH Industrial registra un balzo del 4,52% a 9,02 euro. Gli operatori collegano il rialzo del titolo alle indiscrezioni relative all’ipotesi di vendita della divisione macchine per costruzioni; in questo modo l’azienda si focalizzerebbe sulle attività relative alle macchine agricole e ai trattori.