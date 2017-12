Previsto avvio in calo. Occhi su Telecom Italia

Atteso un avvio in rosso frazionale, a giudicare dai future, per i principali indici italiani ed europei. A Milano occhi puntati su Telecom Italia. Si chiude l'aumento Carige

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 08:17

Atteso un avvio in rosso frazionale, a giudicare dai future, per i principali indici italiani ed europei. A Milano occhi puntati su Telecom Italia dopo la riunione del board di ieri.

Nel frattempo ieri sera ha registrato un calo, di mezzo punto percentuale, il Dow Jones, che ha ceduto lo 0,45% a 24.181 punti. In rosso anche l’S&P500 (-0,37% a 2.630 punti). Performance negativa per il Nasdaq che ha ceduto lo 0,19% a 6.762 punti. Giornata spumeggiante per SNAP (+10,1% a 14,94 dollari), in seguito al giudizio positivo di Barclays (“Overweight”, con target price di 18 dollari). Il prezzo del petrolio si è attestato a 57,5 dollari al barile. L'oro è sceso sotto i 1.270 dollari.

Chiusura decisamente negativa per la borsa di Tokyo. L'indice Nikkei, che raggruppa i primi 225 titoli della piazza asiatica, ha perso l'1,97% a 22.177 punti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Tra i singoli titoli – a Piazza Affari - occhi su Telecom Italia. Ieri il consiglio di amministrazione di TIM ha discusso le linee guida del piano industriale 2018-2020 e approvato il budget preliminare per il 2018. La società guidata da Amos Genish ha confermato gli obiettivi finanziari per il prossimo anno già comunicati al mercato. Il consiglio di amministrazione ha poi autorizzato, a maggioranza, il proseguimento della negoziazione per finalizzare un nuovo accordo con il gruppo Mediaset per l’acquisto di contenuti. Il board ha autorizzato a maggioranza il management a proseguire le trattative e chiudere un nuovo e completo accordo pluriennale con il gruppo Mediaset per mettere a disposizione dei clienti TIM i migliori contenuti lineari, i film e le serie TV, le notizie sportive di Mediaset. Infine, il consiglio di amministrazione è tornato ad affrontare il tema della joint venture con Canal+, approvandolo a maggioranza.

Tra i bancari ancora occhi su Banca Carige, che chiude oggi il suo aumento di capitale da 560 milioni di euro. Secondo quanto scrive il Sole24Ore le autority bancarie, quella europea e quella italiana, hanno posto dei paletti all’ascesa di Malacalza Investimenti, già titolare del 17,6% del capitale e pronto a salire fino al 28%, imponendo nessuna influenza sulla gestione operativa della banca.

Snam ha comunicato che l’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale per l'anno 2018. I ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relativi all’anno 2018 sono pari a 1,947 miliardi di euro. La RAB utilizzata per il calcolo dei ricavi 2018 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è pari a 16 miliardi di euro e include gli investimenti effettuati nel 2017.