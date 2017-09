Le banche mandano in rosso il FTSEMib

Fa eccezione Banca Carige, che guadagna quasi il 4%. Qualche spunto importante tra i titoli del settore petrolifero: spicca il rialzo di Saipem

di Edoardo Fagnani

5 set 2017 ore 12:46

Piazza Affari e le principali borse europee in altalena a metà giornata.

Alle 12.45 il FTSEMib era in flessione dello 0,21% a 21.745 punti, dopo aver toccato un massimo a 21.916 punti. Il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,18%. In progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%) e il FTSE Italia Star (+0,26%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a quasi 800 milioni di euro.

L’euro oscilla intorno agli 1,19 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

In territorio negativo i bancari.

Fa eccezione Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure registra un rialzo del 3,62% a 0,2321 euro. Vittorio Malacalza - primo azionista di dell’istituto ligure con una quota del 17,7% circa - avanzerà nell’assemblea del prossimo 28 settembre che deve votare sull’aumento di capitale da 560 milioni la proposta che la ricapitalizzazione avvenga solo con diritto di opzione agli azionisti, escludendo dal testo della proposta le parole attualmente presenti “o in subordine in via inscindibile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione”.

BancoBPM perde l’1,27% a 3,116 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore Cattolica Assicurazioni e Covéa stanno valutando la possibilità di entrare nel capitale dell'istituto, parallelamente alla sottoscrizione di una partnership nel settore del bancassurance. Il quotidiano finanziario ha precisato che “al momento il tema non sarebbe ancora stato affrontato formalmente” e ha evidenziato che “ai valori odierni, una quota compresa tra il 3 e il 5% del capitale varrebbe circa tra i 140 e i 240 milioni di euro”.

Qualche spunto importante tra i titoli del settore petrolifero.

Da segnalare il forte rialzo messo a segno da Saipem (+3,43% a 3,198 euro).