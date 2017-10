Piazza Affari, occhi ancora sui bancari

Previsto un avvio piatto per le principali borse del Vecchio Continente. Ancora sotto i riflettori i bancari dopo le indicazioni della Vigilanza della Banca Centrale Europea sugli npl

di Mauro Introzzi

5 ott 2017 ore 08:17

Previsto un avvio piatto per le principali borse del Vecchio Continente. Piazza Affari potrà poi recuperare parte del terreno perso ieri?

A Milano occhi ancora puntati sui bancari dopo i bruschi cali generalizzati di ieri. A pesare sui titoli dei principali istituti di credito di casa nostra le indicazioni della Vigilanza della Banca Centrale Europea, che con una bozza di addendum sul tema dei crediti inesigibili ha scritto che verrà imposto alle banche di azzerare il valore di bilancio dei crediti che vanno in mora dal 1° gennaio 2018. Applicando il principio del “calendar provisioning” questi crediti non rimborsati dovranno essere annullati automaticamente in 2 anni se non ci sono garanzie a fronte, e in 7 in caso di garanzie.

Tra i bancari focus anche su Credito Valtellinese. L’agenzia di rating Moody’s ha ridotto il rating di lungo termine sui depositi della banca lombarda a “Ba2” dal precedente “Ba1” e posto i rating in revisione per un possibile downgrade. Nell’ambito della medesima azione, il rating di breve termine “Not Prime” è stato confermato.

Sotto i riflettori ancora Pirelli, dopo il debutto di ieri. La giornata di rientro a Piazza Affari del gruppo degli pneumatici guidato da Marco Tronchetti Provera era iniziata con una performance peggiore di quella del mercato nel suo complesso ma sul finale il titolo ha recuperato limitando a mezzo punto percentuale la flessione.

Potrebbe registrare variazioni di rilievo Campari, che ha siglato un accordo per la cessione del business Lemonsoda a Royal Unibrew A/S, società produttrice di bevande con sede in Danimarca. Il corrispettivo dell’operazione in termini di enterprise value (valore dell'azienda) è pari a 80 milioni di euro in assenza di cassa o debito finanziario. Dall'inizio del 2017 Campari ha ceduto attività non strategiche per un valore complessivo di circa 310 milioni.

Chiusura positiva, con ennesimi record, per i principali indici americani nella seduta di ieri. Lo Standard & Poor’s 500 è salito dello 0,12% a 2,538 punti. A livello settoriale bene utility e immobiliari, mentre finanziari e tecnologici sono rimasti sotto pressione. Il Dow Jones è salito dello 0,09% a 22.662 punti mentre il Nasdaq ha registrato un progresso dello 0,04% a 6.535 punti.

Tra i titoli da segnalare il progresso di 2 punti percentuali di Tesla. Gli analisti di Nomura hanno iniziato a coprire la società del produttore di auto elettriche con un giudizio “buy” (acquistare) e un target price di 500 dollari.

Brusco scivolone per Office Depot, in calo del 17.65%. La società ha abbassato le sue stime sul profitto dell’intero 2018 perché ha programmato di rilevare, per 1 miliardo di dollari, CompuCom Systems.

Seduta invariata per Tokyo, che nelle sedute precedenti aveva toccato i massimi da due anni a questa parte. L'indice Nikkei, che raggruppa i primi 225 titoli della borsa del Sol Levante, ha chiuso a 20.629 punti, in rialzo dello 0,01%. Tra i settori in calo quello dei finanziari e dei tecnologici.