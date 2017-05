Piazza Affari, avvio poco sotto la parità

Moncler registra una flessione, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Italgas inizia la giornata con un rialzo, dopo la diffusione della trimestrale

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 09:24

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano l’ultima seduta della settimana con gli indici in frazionale ribasso. In serata l’agenzia S&P comunicherà l’aggiornamento sul rating del debito sovrano dell’Italia.

Il FTSEMib scende dello 0,2%, mentre il FTSE Italia All Share perde lo 0,23%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,46%) e per il FTSE Italia Star (-0,4%).

Variazioni minime a Wall Street nella seduta di ieri. In leggero rialzo il Nasdaq, che ha guadagnato lo 0,05% a 6.075 punti. Variazione simile per l’S&P500 (+0,06% a 2.390 punti). In leggero ribasso, invece, il Dow Jones che ha ceduto lo 0,03% a 20.951 punti. Giornata negativa per Facebook (-0,63% a 150,71 dollari) e per Tesla Motors (-5% a 295,46 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività anche nella seduta odierna.

L’euro ha sfiorato gli 1,1 dollari, in attesa della diffusione del dato sull’occupazione negli Stati Uniti relativo al mese di aprile.

Avvio cauto per Telecom Italia (-0,17% a 0,8635 euro), dopo il forte rialzo messo a segno ieri. L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, chiuso con un utile netto di 1,9 miliardi di euro. I soci hanno deliberato di assegnare un dividendo di 0,0275 euro alle sole azioni di risparmio; la cedola sarà staccata il 19 giugno. Inoltre, l’assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2019 e che sarà composto da 15 membri. La lista presentata da Vivendi ha ottenuto più voti e ha potuto eleggere 10 amministratori.

Buona partenza per IntesaSanpaolo (+0,94% a 2,786 euro). In giornata si riuniranno i vertici dell’istituto guidato da Carlo Messina per l’esame dei risultati del primo trimestre del 2017.

Il Monte dei Paschi di Siena resta sospeso dalle contrattazioni. La banca ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con una perdita netta di 169,2 milioni di euro, rispetto all’utile di 93,1 milioni contabilizzato nei primi tre mesi dello scorso anno. L’istituto ha precisato che il risultato del periodo ha risentito della contabilizzazione di circa 131 milioni di euro di componenti non operative. A fine marzo gli impieghi alla clientela ammontavano a circa 102 miliardi di euro, in flessione rispetto a valore di inizio anno (106,69 miliardi); la contrazione dell’aggregato registrata nel trimestre è concentrata prevalentemente sul comparto non commerciale dei pronti contro termine (-3,4 miliardi di euro). Alla stessa data i crediti deteriorati lordi erano pari a circa a 46 miliardi di euro.

Italgas inizia la giornata con un rialzo dello 0,8% a 4,294 euro. La società ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi totali pari a 281 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. L’utile netto è stato pari a 72 milioni di euro, in salita del 16,1%. Al 31 marzo 2017 l’indebitamento finanziario netto di Italgas era pari a 3,47 miliardi di euro, in calo dai 3,62 miliardi di inizio anno. Nel trimestre il flusso di cassa netto da attività operativa è stato pari a 269 milioni di euro, in salita del 32,5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

Moncler registra una flessione del 2,68% a 22,88 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Il gruppo dei piumini ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 276,2 milioni, in aumento del 16% a tassi di cambio correnti rispetto ai 237,3 milioni registrati nello stesso periodo del 2016, e del 15% a tassi di cambio costanti.