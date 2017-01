FTSEMib in rialzo. Torna a correre il BancoBPM

Il Corriere della Sera ha segnalato che in questi giorni sono passate di mano circa 159 milioni di azioni, pari a circa il 10% del capitale della banca. CTI Biopharma sospesa

di Edoardo Fagnani

5 gen 2017 ore 11:23

Piazza Affari e per le principali borse europee registrano variazioni frazionali. Gli analisti di Citigroup prevedono che nel 2017 l’azionariato globale possa registrare una crescita dell’8%, in scia al miglioramento degli utili delle aziende; gli esperti sono neutrali sul mercato azionario europeo.

Alle 11.05 il FTSEMib registrava un frazionale rialzo dello 0,31% a 19.688 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,34%. Segno più per il FTSE Italia Mid Cap (+0,44%) e il FTSE Italia Star (+0,16%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a 700 milioni di euro.

L’euro si è riportato a 1,05 dollari.

Bancari sempre sotto i riflettori.

Torna a correre il BancoBPM; il titolo guadagna il 3,68% a 2,82 euro, dopo aver accumulato un rialzo del 18,7% nella prime tre sedute del 2017. Il Corriere della Sera ha segnalato che in questi giorni sono passate di mano circa 159 milioni di azioni, pari a circa il 10% del capitale della banca. Il quotidiano non esclude che qualche azionista rilevante possa aver incrementato la partecipazione nel Banco BPM e ha ricordato che in questi giorni chi avrà superato il 3% dovrà comunicarlo alla Consob. A questo proposito il Corriere della Sera ha evidenziato che il presidente dell’istituto, Carlo Fratta Pasini, si sta attivando per creare un nucleo stabile di azionisti di riferimento.

IntesaSanpaolo è in progresso dell’1,18% a 2,57 euro. Ieri l'istituto guidato da Carlo Messina ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per un ammontare di 1,25 miliardi di euro con richieste per circa 5 miliardi. L’Additional Tier 1 è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di IntesaSanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 10 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole. L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari 7,75%, mentre il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%. Il rendimento composto a scadenza è 7,9% annuo, equivalente al tasso mid swap in euro a 5 anni rilevato al momento dell’emissione maggiorato di uno spread pari a 719,2 punti base.

In rialzo di oltre un punto percentuale anche Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale dell’1,36% a 2,838 euro. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters Cariverona non avrebbe ancora preso una decisione in merito all'adesione all'aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro. L'ente è accreditato del 2,7% del capitale dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier.

Fiat Chrysler Automobiles sale del’1,03% 9,285 euro. Gli analisti di Mediobanca hanno alzato da 7 euro a 12 euro il target price sulla società guidata da Sergio Marchionne, in seguito all’incremento delle stime per i prossimi trimestri, sulla base del rafforzamento del dollaro; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio, portandolo da “Neutrale” ad “Outperform” (farà meglio del mercato).

CTI Biopharma sospesa per eccesso di rialzo, dopo aver registrato un progresso teorico del 16,1%. La società biotech ha annunciato che è stata revocata la sospensione clinica totale decisa lo scorso febbraio dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense su tutti gli studi clinici condotti nell'ambito della richiesta di approvazione di un nuovo farmaco sperimentale presentata per pacritinib. La risposta completa presentata da CTI Biopharma ha incluso, tra gli altri elementi, relazioni finali sugli studi clinici PERSIST-1 e 2 e il protocollo di uno studio clinico di esplorazione della dose richiesto dalla FDA. La società biotech prevede di iniziare lo studio nel secondo trimestre del 2017.