FTSEMib sempre negativo (ma di poco)

di Edoardo Fagnani

4 set 2017 ore 12:38

Avvio di settimana negativo per Piazza Affari e per le principali borse europee. Secondo Tomás Pintó, Senior Investment Manager, Co-Lead European Equities di Pictet Asset Management, in superficie ci sono molte opportunità sulle borse europee, ma i titoli non sono tutti uguali. “La selezione è importante sia nei periodi di ribasso che in quelli di rialzo”, ha precisato l’esperto. Oggi Wall Street resterà chiusa per festività (Labor Day).

Alle 12.40 il FTSEMib era in flessione dello 0,13% a 21.831 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,18%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,44%) e il FTSE Italia Star (-0,41%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 700 milioni di euro.

L’euro è tornato sopra gli 1,19 dollari.

Seduta negativa per Fiat Chrysler Automobiles, dopo il forte rialzo messo a segno la scorsa settimana. Le azioni del gruppo automobilistico scende dell’1,35% a 13,16 euro. Il numero uno dell’azienda, Sergio Marchionne, ha ribadito che non sono pervenute richieste dal gruppo cinese Great Wall. Il manager ha confermato l’ipotesi di separazione delle attività di componentistica, che potrebbe concretizzarsi entro la fine del 2018. Al contrario, Marchionne ritiene prematuro lo scorporo di Alfa Romeo e di Maserati, in quanto ritenute due realtà ancora in fase di sviluppo. Intanto, ad agosto Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un incremento delle vendite: le immatricolazioni, pari a 24mila unità circa, sono aumentate del 15,6% rispetto allo stesso mese di un anno fa. La quota di mercato è del 28,8%, la stessa dell’agosto 2016.

Ferrari registra un minimo progresso dello 0,1% a 97,35 euro. Il Cavallino Rampante ha comunicato che è stato rinnovato l’accordo pluriennale con Philip Morris International. Con la firma del contratto continua la collaborazione da oltre 40 anni tra Philip Morris International e la scuderia Ferrari. Intanto, gli analisti di Equita sim hanno alzato da 85 euro a 110 euro il target price sul Cavallino Rampante, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per i prossimi esercizi. Indicazione simile da Fidentiis, che ha incrementato da 85 euro a 111,5 euro il prezzo obiettivo su Ferrari. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Ottima performance per Leonardo (+3,36% a 14,78 euro). Secondo gli operatori, la società potrebbe beneficiare di un incremento degli investimenti dei governi nel settore della difesa, dopo i nuovi test nucleari condotti dalla Corea del Nord.

Intonazione negativa per i bancari.

BancoBPM registra una flessione dell’1,55% a 3,18 euro.

Generali sale dello 0,79% a 15,23 euro. HSBC ha incrementato da 15,3 euro a 17 euro il target price sulla compagnia assicurativa, apprezzando la politica dei dividendi indicata dal management per il periodo 2016/2019. Gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.