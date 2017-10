Piazza Affari, avvio negativo. In rosso Pirelli

Avvio in rosso per Piazza Affari. In calo le prime contrattazioni di Pirelli, che tornava in borsa a quasi 2 anni dal delisting del 2015. Giù anche le banche

di Mauro Introzzi

4 ott 2017 ore 09:26

Avvio in rosso per Piazza Affari. In calo le prime contrattazioni di Pirelli, che torna in borsa a quasi 2 anni dal delisting dopo quello che - senza dubbio - è stato collocamento più importante del 2017. A livello settoriale soffrono i bancari.

Dopo le prime contrattazioni il FTSEMib scende dello 0,51% a 22.670 punti mentre l'All Share arretra dello 0,48%. In rosso anche Mid Cap (-0,27%) e Star (-0,34%).

Pirelli perde l'1,85% a 6,38 euro. Il gruppo degli pneumatici guidato da Marco Tronchetti Provera sbarcava alle contrattazioni a un prezzo di 6,5 euro per azione, nella parte bassa della forchetta inizialmente prevista (tra 6,3 e 8,3 euro per azione). La capitalizzazione iniziale del gruppo è quindi pari a 6,5 miliardi di euro.

Dalla cessione dei 350 milioni di titoli messi sul mercato gli azionisti collocatori, raggruppati sotto la holding Marco Polo International Italy, incasseranno così 2,275 miliardi di euro, una somma destinata a diventare 2,6 miliardi di euro con l'esercizio della greenshoe.

A Piazza Affari occhi puntati anche su Enel (-0,69%). La finanziaria del gruppo, Enel Finance International, ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 3 miliardi di dollari USA, pari a un controvalore complessivo in euro di circa 2,5 miliardi. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 9 miliardi di dollari USA.

Tra i bancari focus su Banca Carige (-1,08%). Secondo quanto scritto da MF i grandi bondholder dell'istituto (Unipol e Generali su tutti) sarebbero orientati ad accettare l'offerta dell'azienda e convertire le proprie obbligazioni subordinate con titoli senior.

Tra gli altri bancari BPER Banca arretra del 2,53%, Unicredit dell'1,23%, UBI Banca dell'1,68% e IntesaSanpaolo dello 0,67%.

Una bocciatura per Moncler (-2,14%). Gli analisti di Mediobanca hanno abbassato da "outperform" (farà meglio del mercato) a "neutrale" la propria raccomandazione sulla società dei piumini.

Ancora una seduta positiva, ieri sera, per i principali indici di borsa americani. Il Dow Jones ha registrato un progresso dello 0,37% a quota 22.641 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 ha chiuso la sua sesta giornata consecutiva in rialzo con un crescita dello 0,22% a 2.534 punti.

Bene anche il Nasdaq, in progresso dello 0,23% a 6.532 punti, e il Russell 2000, che raggruppa i titoli a minor capitalizzazione, in salita dello 0,17% a 1.510 punti.

Da segnalare la buona performance dei titoli del comparto dell’auto capitanati da General Motors (+3,08%).

Un'altra seduta positiva per Tokyo, pur con rialzi davvero minimi. Il Nikkei, che raggruppa i primi 225 titoli della piazza giapponese, ha chiuso in rialzo dello 0,06% a 20.627 punti. La borsa del Sol Levante ha così ritoccato i nuovi massimi da due anni.