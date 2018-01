Piazza Affari la migliore in Europa: FTSEMib +2,8%

È proseguito il rally di Fiat Chrysler Automobiles. Performance positive per i titoli del settore bancario. Molto bene anche i titoli del settore petrolifero

di Edoardo Fagnani

4 gen 2018 ore 17:39

Piazza Affari e le principali borse europee hanno terminato la seduta odierna con forti rialzi; Borsa Italiana ha registrato la migliore performance della giornata in Europa. È proseguito il rally di Fiat Chrysler Automobiles. Performance positive per i titoli del settore bancario. Molto bene anche i titoli del settore petrolifero, dopo che a New York il prezzo del greggio ha toccato i 62 dollari al barile.

Il FTSEMib ha messo a segno un rialzo del 2,77% a 22.512 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 22.012 punti e un massimo di 22.573 punti. Il FTSE Italia All Share ha guadagnato il 2,59%. Molto bene anche il FTSE Italia Mid Cap (+1,65%) e il FTSE Italia Star (+1,41%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è balzato a 3,16 miliardi di euro, rispetto ai 2,03 miliardi di ieri; oggi sono passate di mano 1.042.132.639 azioni (937.094.646 nella seduta di ieri). Su 402 titoli trattati, 272 hanno registrato una performance positiva, mentre i ribassi sono stati 105; invariate le restanti 25 azioni.

L’euro ha superato gli 1,205 dollari.

È proseguito il rally di Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne ha registrato un balzo dell'8,36% a 16,85 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo a metà giornata.

Molto bene anche la controllate EXOR (+6,86% a 55,3 euro).

Performance decisamente positive per i titoli del settore bancario.

IntesaSanpaolo ha registrato un rialzo del 2,62% a 2,822 euro. L’istituto ha annunciato un invito ai portatori di due titoli obbligazionari senior garantiti dello Stato emessi dalla Popolare di Vicenza e da Veneto Banca a presentare offerte di vendita dei propri titoli in contanti. Nel dettaglio, l'operazione ha ad oggetto il titolo emesso dalla Popolare di Vicenza per un ammontare di 3 miliardi di euro con scadenza nel 2020, cedola annua 0,5% (codice ISIN: IT0005238859) e il titolo emesso da Veneto Banca per un ammontare di 1,75 miliardi di euro con scadenza nel 2020, cedola annua 0,5% (codice ISIN: IT0005239535). L'istituto ha precisato che corrisponderà un corrispettivo pari al 101,2% per ogni 100.000 euro del valore nominale dei titoli. Inoltre, IntesaSanpaolo corrisponderà un importo pari all’interesse maturato e non pagato.

Performance migliore per UBI Banca (+4,97% a 3,804 euro). Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 3 gennaio Marshall Wace ha limato dal 3,7% al 3,69% la posizione corta sulla banca. Discovery Capital Management, invece, ha incrementato lo "short" sull'istituto, portandolo dallo 0,63% allo 0,77%.

Molto bene anche il BancoBPM. Il titolo dell’istituto ha recuperato il 2,86% a 2,664 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 3 gennaio Discovery Capital Management ha incrementato dallo 0,74% allo 0,8% la posizione corta sul BancoBPM. Anche AQR Capital Management ha aumentato lo "short" sull'istituto, portandolo rispettivamente dal 3% al 3,11%. Al contrario, Marshall Wace ha limato dal 2,9% al 2,88% la posizione corta sulla banca.

Chiusura positiva per il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese ha guadagnato l'1,08% a 3,916 euro. Secondo MF già da fine 2017 sarebbero iniziati dei controlli trimestrali della DgComp (Directorate-General for Competition) sull’avanzamento del piano industriale del Monte dei Paschi di Siena. L’organo guidato da Margrethe Vestager avrebbe affidato a un monitoring trustee indipendente l’incarico di analizzare i risultati della banca senese, confrontandoli con i target concordati nel luglio scorso. Il quotidiano finanziario ha spiegato che gli esiti dell’esame vengono condivisi con i vertici della banca e con DgComp e, laddove emergano palesi scostamenti, il piano sarà rimesso in discussione. Intanto, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, il Monte dei Paschi di Siena starebbe organizzando l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 decennale non callable. Il titolo sarà emesso sulla base delle condizioni di mercato.

Banca Carige è salita dell'1,27% a 0,008 euro. La Consob ha fornito l’aggiornamento sulla composizione del capitale della banca al termine dell’aumento di capitale. Malacalza Investimenti resta il maggiore azionista dell’istituto, incrementando la quota dal 17,588% al 20,639%. Anche Gabriele Volpi ha aumentato il peso nella banca, passando dal 6,001% al 9,087%. Tra i maggiori azionisti di Banca Carige figurano anche SGA e Credito Fondiario, entrambe accreditate del 5,397% del capitale della banca.

Ottime performance per i titoli del settore petrolifero, dopo che a New York il prezzo del greggio ha toccato i 62 dollari al barile.

Spicca il rialzo registrato da Saipem (+2,72% a 3,924 euro). Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 3 gennaio AQR Capital Management ha incrementato dal 2,78% al 2,8% lo "short" sul titolo. Al contrario, Kintbury Capital LLP ha diminuito la posizione corta sulla società di ingegneristica, portandola dallo 0,53% allo 0,46%.

ENI ha recuperato il 2,37% a 14,25 euro.

Tiscali ha messo a segno un progresso del 5,95% a 0,0374 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 22 dicembre Investment Construction Technology Group era accreditato di una partecipazione potenziale nel capitale dell'azienda, pari al 23,513% e relativa ad azioni oggetto di cinque contratti di "repurchase agreement" con scadenza il 1° giugno 2018. Nell'ambito di questa operazione Investment Construction Technology Group ha precisato che l'acquisizione della partecipazione è stata finanziata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie proprie ed esterne e ha aggiunto di agire da sola e non in concerto con altri soggetti. L'azionista ha segnalato che, a seconda delle condizioni complessive del mercato, potrebbe effettuare ulteriori acquisti di azioni di Tiscali, anche se non intende acquisire il controllo della società.

Prese di beneficio su Falck Renewables (-10% a 2,07 euro). Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno peggiorato il giudizio sulla società e ora consigliano di ridurre l’esposizione delle azioni in portafoglio, dopo il rally registrato nel corso del mese di dicembre, periodo in cui il valore delle azioni è passato da 1,4 euro a 2,35 euro. Gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 1,8 euro.