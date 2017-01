FTSEMib di poco positivo. BancoBPM continua a salire

Nei primi due giorni del 2017 il titolo ha registrato un balzo del 16,9%, portando la capitalizzazione dell'istituto a 4 miliardi di euro. Bene anche Unicredit

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 09:21

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta odierna con gli indici frazionale progresso, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa.

Il FTSEMib sale dello 0,33%, mentre il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,32%. Sego più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,2%) e il FTSE Italia Star (+0,35%).

Indici in frazionale progresso a Wall Street nella prima seduta del 2017 (lunedì il mercato azionario statunitense era rimasto chiuso per festività). Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,6% a 19.882 punti. Performance migliore per l’S&P500 (+0,85% a 2.258 punti). Stessa variazione per il Nasdaq che è salito dello 0,85% a 5.429 punti. Giornata positiva per i titoli del settore finanziario: spicca il rialzo di Jp Morgan (+1,09% a 87,23 dollari).

La borsa di Tokyo ha ripreso le contrattazioni dopo due giorni di stop con una seduta decisamente positiva. L’indice Nikkei ha terminato la prima seduta del 2017 con un balzo del 2,51% a 19.594 punti. Molto bene i titoli del settore finanziario: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno guadagnato rispettivamente il 2,81% e il 3,47%. Ancora vendite, invece, su Toshiba, che ha terminato la seduta con un calo del 2,12%.

L’euro è tornato sopra gli 1,04 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Bancari sempre protagonisti.

Partenza positiva per BancoBPM, dopo il rally registrato nelle prime due sedute del 2017; il titolo registra un rialzo dell’1,94% a 2,732 euro. Nei primi due giorni del 2017 ha registrato un balzo del 16,9%, portando la capitalizzazione del gruppo a 4 miliardi di euro. Il Corriere della Sera ha ricordato che “il 27 marzo scadrà il limite dei diritti di voto fino al 5%, come previsto dalla legge di riforma delle Popolari del marzo 2015”; di conseguenza per arrivare a controllare terza banca italiana sarebbe sufficiente poco più di un miliardo di euro. Intanto, l'agenzia Moody’s ha assegnato i rating alla nuova entità bancaria Banco BPM. Nel dettaglio, i rating di lungo e breve termine sui depositi dell'istituto sono pari rispettivamente a “Ba1” e “Not Prime”, mentre il rating di lungo termine sul debito senior è stato fissato a “Ba2”. L’outlook sul rating di lungo termine sui depositi è "stabile", mentre quello sul debito senior è "negativo".

Buon avvio per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale dell’1,28% a 2,844 euro. Il Sole24 Ore ha scritto che l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro di Unicredit potrebbe partire a metà febbraio, appena dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del 2016, che saranno esaminati dal consiglio di amministrazione in agenda giovedì 9 febbraio. Il quotidiano finanziario ha segnalato che alcuni azionisti avrebbero manifestato l’intenzione di aderire all’operazione; in particolare, Leonardo del Vecchio “avrebbe già maturato l'intenzione di tenere le posizioni, su una quota che in passato aveva toccato il 3 per cento”. Anche Caltagirone e il fondo Aabar sarebbero intenzionate a partecipare all’aumento.

IntesaSanpaolo guadagna l’1,44% a 2,54 euro. Ieri l'istituto guidato da Carlo Messina ha comunicato che intende emettere prossimamente uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1), subordinatamente alle condizioni di mercato. Ulteriori dettagli in merito alla possibile emissione verranno debitamente resi noti al mercato. IntesaSanpaolo ha previsto nel proprio Piano di Impresa l’emissione entro il 2017 di Additional Tier 1 per 4 miliardi di euro al fine di ottimizzare l’efficienza della struttura del capitale avvalendosi delle diverse classi di capitale.

STM registra una flessione del 3,13% a 10,22 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Gli analisti di Morgan Stanley hanno peggiorato il giudizio sul gruppo italofrancese, portandolo ad “Underweight” (sottopesare), sulla base di un prezzo obiettivo di 7 euro.