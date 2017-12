FTSEMib in rialzo di oltre l'1%

Gli operatori collegano l’intonazione positiva dei mercati all’approvazione della riforma fiscale negli Stati Uniti. Prysmian in territorio negativo

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 11:05

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con gli indici in rialzo di un punto percentuale. Gli operatori collegano l’intonazione positiva dei mercati all’approvazione della riforma fiscale negli Stati Uniti. Secondo Mark Burgess, vice CIO Globale presso Columbia Threadneedle Investments, il contesto macroeconomico è estremamente favorevole per le azioni. "Nel 2018 prevediamo un moderato rialzo delle quotazioni sospinto dalla persistente solidità dei fondamentali e della crescita degli utili", ha precisato l'esperto.

Alle 11.10 il FTSEMib registrava un progresso dell’1,08% a 22.346 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava l’1,02%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,61%) e il FTSE Italia Star (+0,44%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 650 milioni di euro.

L’euro è sceso a 1,185 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Prysmian registra una flessione dello 0,56% a 28,34 euro. La società ha annunciato di aver stipulato un accordo per rilevare il 100% delle azioni di General Cable per un valore pari a 30 dollari per azione. L’operazione attribuisce a General Cable una valutazione, inclusiva della posizione finanziaria netta e altre passività della società, pari a circa 3 miliardi di dollari. L'azienda aveva terminato la seduta di venerdì a Wall Street a un prezzo di 21,8 dollari. Prysmian ha precisato che la transazione verrà finanziata attraverso un mix di nuovo debito (per il quale Prysmian ha già ricevuto l’impegno alla sottoscrizione da parte delle banche finanziatrici), cassa disponibile e linee di credito esistenti. La leva finanziaria pro-forma post acquisizione sarà pari a circa 2,9x la posizione finanziaria netta rapportata all’EBITDA adjusted. Inoltre, il consiglio di amministrazione di Prysmian ha richiesto al direttore finanziario di analizzare l'opportunità di implementare nei prossimi 12 mesi l’emissione di nuove azioni o altre operazioni similari per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro.

Qualche spunto tra i bancari.

Seduta tranquilla per Banca Carige. Le azioni dell’istituto ligure sono ferme a 0,0101 euro. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, IntesaSanpaolo, Generali e Unipol starebbero valutando la possibilità di sottoscrivere la tranche di aumento di capitale riservata per complessivi 40 milioni di euro. I tre gruppi parteciperanno alla ricapitalizzazione attraverso la conversione dei bond senior ottenuti in occasione all'adesione all’LME.

Intonazione positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier sale dell’1,01% a 17,05 euro. Gli analisti di KBW hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sulla banca, portandolo da 18.9 euro a 19,1 euro, in attesa del Capital Markets Day in agenda per il 12 dicembre. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Fiat Chrysler Automobiles registra un progresso del 2,76% a 14,52 euro. Il Sole24Ore di domenica ha ripreso le parole pronunciate da Sergio Marchionne in occasione della presentazione della partnership con Sauber che dalla prossima stagione riporterà l’Alfa Romeo in Formula 1. Il manager ha aperto all’ipotesi di una doppia Ipo per Magneti Marelli e Comau, spin off che potrebbero concretizzarsi il prossimo anno. Il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles ha poi frenato sullo spin off del polo del lusso (ossia di Alfa Romeo e Maserati), considerato prematuro. Intanto, venerdì il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di novembre in Italia sono state immatricolate oltre 156mila vetture, il 6,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi undici mesi dell'anno le vendite di veicoli in Italia sono aumentate dell'8,7% rispetto allo stesso periodo del 2016. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto peggio del mercato. Lo scorso mese il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha venduto in Italia circa 39.500 vetture, in calo del 5,1% rispetto a novembre del 2016. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 25,3%.