Borse, direzione da decidere in avvio

Riflettori puntati sul Monte dei Paschi di Siena. In evidenza CNH Industrial: oggi si riuniranno i vertici dell’azienda per l’esame di risultati del terzo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

31 ott 2017 ore 08:09

Previsto un avvio di giornata con pochi spunti per Piazza Affari e per le principali borse europee.

Riflettori puntati sul Monte dei Paschi di Siena. L’istituto ha comunicato che è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’acquisto da parte del Tesoro delle azioni di Monte dei Paschi di Siena oggetto dell’offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione, rivolta ai titolari delle azioni ordinarie della banca con codice ISIN IT0005276776, rivenienti dalla conversione del prestito obbligazionario subordinato "€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018".

Da monitorare anche Terna e Snam. L’agenzia S&P ha migliorato il rating a lungo termine delle due aziende, portandolo da "BBB" a "BBB+", a seguito del recente upgrade di un livello del rating assegnato alla Repubblica Italiana. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono "stabili".

In evidenza CNH Industrial. Oggi si riuniranno i vertici dell’azienda per l’esame di risultati del terzo trimestre 2017. Gli analisti stimano un utile per azione trimestrale di 0,08 dollari.

Indici sotto la parità a Wall Street nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha registrato un minimo ribasso dello 0,03% a 6.699 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.727 punti. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,36% a 23.349 punti. Segno meno anche per l’S&P500 (-0,32% a 2.573 punti). Tra i singoli titoli da segnalare il rialzo di Apple (+2,25% a 166,72 dollari); il titolo del colosso di Cupertino ha beneficiato delle indicazioni sull’andamento delle prenotazioni dell’iPhone X.

Senza scossoni la borsa di Tokyo nella seduta odierna. L’indice Nikkei è rimasto invariato a 22.011,5 punti. Spicca il ribasso subito da Softbank (-4,73%). Nessuna novità dalla Bank of Japan, che ha confermato la politica monetaria ultraespansiva.

L’euro ha sfiorato gli 1,165 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.