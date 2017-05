Piazza Affari cauta in avvio. Tonfo di Carige

Il vice presidente dell’istituto ligure, Vittorio Malacalza, ha criticato l’operato dell’Amministratore Delegato, Guido Bastianini. Focus su Intesa e Italgas

di Edoardo Fagnani

31 mag 2017 ore 09:22

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta odierna con variazioni frazionali.

Il FTSEMib è in flessione dello 0,41%, mentre il FTSE Italia All Share perde lo 0,37%. Senza scossoni il FTSE Italia Mid Cap (invariato) e il FTSE Italia Star (-0,1%).

Wall Street ha ripreso le contrattazioni dopo la pausa di lunedì con una seduta negativa. Il Nasdaq ha perso lo 0,11% a 6.203 punti. Variazione simile per l’S&P500 (-0,12% a 2.413 punti). In frazionale anche il Dow Jones che ha ceduto lo 0,24% a 21.029 punti. Da segnalare Amazon.com, che ha guadagnato lo 0,09% a 996,7 dollari, dopo aver toccato il massimo storico a 1.001 dollari.

Seduta con pochi spunti per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la giornata con una flessione dello 0,14% a 19.650,5 punti. Performance negative per i titoli delle società finanziarie: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno ceduto rispettivamente l’1,23% e lo 0,8%.

L’euro si conferma poco sotto gli 1,12 dollari, in attesa della diffusione del Beige Book, che fornirà un aggiornamento sull’andamento dell’economia negli Stati Uniti.

IntesaSanpaolo inizia la giornata con un ribasso dello 0,47% a 2,54 euro. Generali (+0,14% a 13,9 euro) ha comunicato di avere venduto 510 milioni di azioni ordinarie dell’istituto, pari al 3,04% del capitale complessivo della banca. Contestualmente, la compagnia assicurativa ha posto termine all’operazione in strumenti derivati collateralizzati, effettuata in data 17 febbraio 2017, per coprire totalmente il rischio economico collegato all’acquisto delle azioni. Generali mantiene un’esposizione marginale in azioni IntesaSanpaolo come investimento finanziario ordinario.

Banca Carige sospesa per eccesso di ribasso, dopo aver registrato un calo teorico del 7,1%. Il vice presidente dell’istituto ligure, Vittorio Malacalza, ha criticato l’operato dell’Amministratore Delegato, Guido Bastianini, che lo portano a rivedere il proprio rapporto di fiducia con il manager e a non condividere più gli indirizzi di gestione che vengono attualmente espressi. Per questo motivo il vice presidente ha sottoposto le sue considerazioni all’esame del consiglio di amministrazione, preannunciando che, nel caso in cui la propria posizione non fosse ampiamente condivisa dal consiglio, riterrà opportuno dimettersi dai propri incarichi ricoperti nella banca. Intanto, il consiglio di amministrazione dell’istituto ligure ha autorizzato la cessione di un portafoglio di crediti non performing pari a circa 940 milioni di euro. Inoltre, il management ha approvato l’avvio dell’iter autorizzativo previsto dalla legge per il rilascio della garanzia statale (GACS) in relazione alla tranche senior dei titoli nonché la vendita delle tranche mezzanine e junior.

Italgas è in flessione dello 0,22% a 4,604 euro. La società ha presentato i target finanziari per il periodo 2017/2023. Nel dettaglio il piano prevede, nell’orizzonte temporale di riferimento, investimenti per 5 miliardi di euro e un programma di efficienza operativa che dovrebbe portare a una riduzione dei costi del 15%, al 2018, rispetto al 2016. Novità anche sulla politica dei dividendi