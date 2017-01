Piazza Affari incerta. Unicredit volatile

La banca ha segnalato che, nella stima dei risultati netti 2016, prevede di registrare una perdita di circa 11,8 miliardi di euro. Buon avivo per Luxottica

di Edoardo Fagnani

31 gen 2017 ore 09:10

Avvio di seduta nervoso per Piazza Affari e per le principali borse europee, dopo i forti ribassi subiti ieri, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.

Il FTSEMib è in ribasso dello 0,08%, mentre il FTSE Italia All Share è in flessione dello 0,07%. Variazioni minime anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,13%) e il FTSE Italia Star (+0,06%).

Indici in rosso a Wall Street nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha terminato la giornata con un ribasso dello 0,61% a 19.971 punti. Variazione simile per l’S&P500 (-0,6% a 2.281 punti). Segno meno anche per il Nasdaq che ha ceduto lo 0,83% a 5.614 punti.

In forte ribasso la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno l’1,69% a 19.041 punti. Pesante ribasso per NEC Corporation che ha perso il 17%, in scia al peggioramento delle stime sulla redditività per l’esercizio in corso. Nessuna novità dalla Bank of Japan; l’istituto centrale giapponese ha confermato l’attuale politica monetaria e il piano di acquisto di bond e strumenti finanziari.

L’euro è tornato sopra gli 1,07 dollari.

SUlle montagne russe Unicredit, dopo il forte ribasso subito nelle ultime due sedute. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier pass ain positivo e guadagna l'1,3% a 26,54 euro. La banca ha segnalato che, nella stima dei risultati netti 2016 prevede di registrare una perdita di circa 11,8 miliardi di euro; tuttavia, il management ha puntualizzato che rettificato dalle poste non ricorrenti, il risultato economico netto del gruppo sarebbe stato positivo. I risultati del quarto trimestre dell’anno, infatti, sono stati influenzati negativamente da poste non ricorrenti per circa 12,2 miliardi di euro, a cui si aggiungono una serie di ulteriori svalutazioni una tantum pari a circa un miliardo, che si attende verranno contabilizzate nell’esercizio 2016; queste poste derivano principalmente da una maggiore svalutazione della quota nel Fondo Atlante. Inoltre, Unicredit prevede che il CET1 ratio al 31 dicembre 2016 non sia temporaneamente in linea per circa il 2% con il requisito di capitale applicabile alla stessa data (requisito Supervisory Review Evaluation Process - SREP - pari complessivamente a 10,005%). Al contrario, Unicredit ha confermato i target per i prossimi esercizi: in particolare, l'obiettivo del CET1 ratio si conferma al di sopra del 12,5% nel 2019, in linea con la guidance comunicata durante il Capital Markets Day.

CNH Industrial guadagna l’1,31% a 8,51 euro. Oggi si riuniranno i vertici della società per l’esame dei risultati dell’esercizio 2016. Le stime del management indicano ricavi netti delle attività industriali tra i 23 e i 24 miliardi di dollari e un margine operativo delle Attività Industriali tra il 5,2% e il 5,8%. A fine 2016 l’indebitamento netto industriale è previsto tra gli 1,5 e gli 1,8 miliardi di dollari escludendo il pagamento di 500 milioni di dollari previsto alla Commissione Europea.

Luxottica sale dell’1% a 50,5 euro. La società ha comunicato i risultati preliminari del 2016, periodo chiuso con ricavi per 9,09 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto agli 8,84 miliardi ottenuti nell'esercizio precedente. A parità di tassi di cambio il giro d'affari del gruppo sarebbe cresciuto del 3,9%. I vertici di Luxottica stimavano un fatturato in crescita del 2-3% a cambi costanti. Nel solo quarto trimestre del 2016 il fatturato è aumentato del 6,3%, attestandosi a 2,14 miliardi di euro (+5,2% a tassi di cambio costanti). I vertici di Luxottica prevedono che l'utile netto su base adjusted del 2016 risulti superiori rispetto a quello ottenuto l'anno precedente