FTSEMib sempre positivo. Bene FCA e Saipem

Piazza Affari e le borse europee registrano rialzi nell’ordine del mezzo punto percentuale. Prosegue il rally di Brunello Cucinelli. L’euro è sceso a 1,19 dollari

di Edoardo Fagnani

31 ago 2017 ore 11:13

Piazza Affari e le principali borse europee registrano rialzi nell’ordine del mezzo punto percentuale.

Alle 11.10 il FTSEMib guadagnava lo 0,6% a 21.633 punti, mentre il FTSE Italia All Share è in rialzo dello 0,58%. Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,6%) e il FTSE Italia Star (+0,5%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a oltre 500 milioni di euro.

L’euro è sceso a 1,19 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Buona giornata per Fiat Chrysler Automobiles. Le azioni del gruppo guidato da Sergio Marchionne salgono dell’1,45% a 12,56 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo sulla società, portandolo da 19,2 euro a 25,9 euro; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. Anche Equita sim ha incrementato il target price sul gruppo guidato da Sergio Marchionne, ora fissato a 14,1 euro (rispetto ai precedenti 11,6 euro), ipotizzando un eventuale operazione straordinaria che possa coinvolgere le attività di componentistica; gli analisti hanno confermato il rating “Hold” (mantenere).

EXOR balza del 3,87% a 53,65 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il prezzo obiettivo sulla holding di casa Agnelli, portandolo da 50 euro a 51,4 euro, in seguito alla revisione della valutazione di Fiat Chrysler Automobiles. Gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. Per lo stesso motivo Equita sim ha aumentato a 54 euro a 57 euro il target price su EXOR, confermando il giudizio “Hold” (mantenere).

Andamento positivo per Saipem (+1,7% a 2,998 euro). La società di ingegneristica ha annunciato nuove acquisizioni E&C Offshore del valore complessivo di circa 370 milioni di dollari.

Enel invariata a 5,085 euro. MF ha scritto che l’operazione Elqui, destinata a rafforzare gli asset e mutare gli equilibri del gruppo Enel in Cile, potrebbe avere un controvalore fino a 3 miliardi di dollari. Entrerà ora nel dettaglio la riorganizzazione che prevede l’integrazione in Enel Chile degli asset di Enel Green Power Latin America e l’opas sul 40% del capitale di Enel Generaciòn Chile, società quotata alla borsa di Santiago e al Nyse (ovvero l’intera quota non posseduta da Enel). Secondo quanto riporta MF l’opas verrà pagata parte cash parte con azioni di nuova emissione da parte di Enel Chile, e comporterà quindi un aumento di capitale di quest’ultima.

Prosegue il rally di Brunello Cucinelli (+3,75% a 25,73 euro). Ancora indicazioni dalle banche d’affari sul gruppo del cachemire, dopo la diffusione dei risultati semestrali e dell’accordo raggiunto sul “Patent box”. Goldman Sachs ha iniziato la copertura sul titolo con un prezzo obiettivo di 27,2 euro e l’indicazione di acquisto delle azioni. Kepler Cheuvreux ed Equita sim hanno ritoccato al rialzo il target price su Brunello Cucinelli, portandolo rispettivamente a 24,2 euro e a 21,9 euro; entrambe le banche d’affari hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Salvatore Ferragamo sale dell’1,51% a 24,27 euro. Gli analisti di Bryan Garnier hanno migliorato il giudizio sulla società del lusso, portandolo da “Sell” (vendere) a “Neutrale”, in seguito al ribasso subito dal titolo negli ultimi mesi. Gli esperti hanno confermato la valutazione di 23 euro per azione.