Il FTSEMib si conferma positivo

Venerdì l’agenzia S&P ha migliorato di un livello il rating sul debito sovrano dell’Italia. Intonazione negativa per Unicredit. Focus su azioni e diritti de Il Sole24Ore

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 11:06

Piazza Affari e le borse europee iniziano la settimana con progressi frazionali. Venerdì l’agenzia S&P ha migliorato di un livello il rating sul debito sovrano dell’Italia, portandolo da “BBB-” a “BBB”; il giudizio conferma lo stato italiano tra gli emittenti non speculativi. S&P ha giustificato la promozione con le migliori prospettive di crescita dell’economia; gli esperti, infatti, hanno migliorato la stima sul Pil per il 2017, portandola dallo 0,9% all’1,4%. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono stabili. Intanto, oggi è terminata la tre giorni di aste di titoli di stato italiani: in particolare, in mattinata il Tesoro ha collocato due Btp con scadenza a 5 e 10 anni.

Alle 11.10 il FTSEMib registrava un rialzo dello 0,45% a 22.766 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,44%. Performance simili per il FTSE Italia Mid Cap (+0,42%) e il FTSE Italia Star (+0,4%).

L’euro si attesta sopra gli 1,16 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Intonazione negativa per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier registra un ribasso dello 0,35% a 16,85 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica la BCE avrebbe chiesto chiarimenti a Unicredit relativamente alla cartolarizzazione da 17,7 miliardi di euro di sofferenze lorde cedute a Pimco e Fortress per un valore del 13% del loro valore (Progetto FINO). In particolare la banca centrale avrebbe chiesto precisazioni in merito all'eventuale presenza di commissioni, che ridurrebbero il prezzo fissato. Intanto, Unicredit ha fornito il consueto aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti, sulla base delle indicazioni elaborate da 21 broker italiani e internazionali. Le stime degli analisti per l’intero 2017 indicano per Unicredit un utile netto di 4,75 miliardi di euro, previsione migliore rispetto alla precedente indicazione di un utile di 4,35 miliardi comunicata in estate. L’utile per azione, quindi, dovrebbe collocarsi a 2,1 euro, rispetto ai 2 euro stimati in precedenza. La banca aveva terminato il 2016 con un utile netto adjusted di 1,3 miliardi di euro. Il margine di intermediazione dovrebbe salire da 18,8 miliardi a 19,37 miliardi di euro (19,14 miliardi la precedente stima). Confermata l’indicazione di dividendo 2018; gli analisti prevedono che la banca possa distribuire una cedola di 0,3 euro per azione sulla base del bilancio del 2017.

Ottima giornata per Saipem (+3,03% a 3,538 euro). Lo scorso venerdì la società di ingegneristica ha collocato un’emissione obbligazionaria con scadenza 7 gennaio 2025, per un importo di 500 milioni di euro, destinata a investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Regno Unito, Italia e Germania. I bond pagano una cedola annua del 2,625% e hanno un prezzo di re-offer del 100%. Le risorse rinvenienti dall’emissione saranno destinate al rimborso parziale delle linee di credito in essere.

Prosegue il trend positivo di STM, dopo il forte rialzo messo a segno la scorsa settimana. Il gruppo italofrancese registra un balzo del 3,57% a 20,62 euro. Gli operatori collegano il progresso del titolo con le indiscrezioni sui preordini dell’iPhone X.

Oggi ha preso il via l'aumento di capitale de Il Sole24Ore (sospeso per eccesso di rialzo). Il prezzo di chiusura di venerdì, pari a 3,628 euro, è stato rettificato a 1,494 euro. Di conseguenza, il prezzo iniziale dei diritti (sospesi per eccesso di ribasso) è stato fissato a 2,134 euro.