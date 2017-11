Il FTSEMib prova a salire. Focus sui bancari

Avvio incerto per Banca Carige. Oggi è l’ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all’aumento di capitale. Performance positiva per Unicredit

di Edoardo Fagnani

30 nov 2017 ore 09:10

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta odierna con variazioni frazionali.

Alle 09.15 il FTSEMib era in rialzo dello 0,22% a 22.376 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,18%. Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%) e il FTSE Italia Star (-0,19%).

Wall Street contrastata nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha registrato una flessione dell’1,27% a 6.824 punti. Poco sotto la parità l’S&P500 (-0,04% a 2.626 punti, con il nuovo massimo storico a 2.635 punti). In progresso di quasi mezzo punto percentuale il Dow Jones, che ha guadagnato lo 0,44% a 23.941 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 23.960 punti. Vendite sulle società attive nel settore dei semiconduttori: male Texas Instruments (-2,61%).

Chiusura positiva per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con un progresso dello 0,57% a 22.725 punti. Buone performance per i titoli del settore bancario: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno guadagnato un punto percentuale.

L’euro ha superato gli 1,185 dollari. Il Beige Book, che fornisce il periodico aggiornamento della situazione economica negli Stati Uniti due settimane prima della riunione della FED, ha evidenziato che l’inflazione ha mostrato segnali di rafforzamento nell’ultimo mese, in conseguenza all’aumento di alcuni costi nel settore dei trasporti e della manifattura.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Partenza cauta per i bancari.

Avvio incerto per Banca Carige. Le azioni dell’istituto ligure sono invariate a 0,0101 euro. Oggi è l’ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all’aumento di capitale (-2,5% a 0,0039 euro).

Performance positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier registra un progresso dello 0,65% a 17,15 euro. Unicredit ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante con Dorotheum (primario operatore nel settore del credito su pegno) per il trasferimento delle attività del credito su pegno in Italia. L'operazione prevede il pagamento da parte di Dorotheum di un corrispettivo pari a 141 milioni di euro al closing (atteso nel primo semestre del 2018) nonché di un potenziale earn-out a favore di Unicredit fino a 10 milioni da corrispondersi dopo tre anni. La transazione avrà, nel 2018, un impatto positivo per circa 100 milioni di euro sul conto economico consolidato della banca e di quasi 4 punti base sul CET1 ratio.

Il Credem cede lo 0,48% a 7,33 euro. Moody’s ha abbassato il rating a lungo termine sui depositi del Credem, portandolo da “Baa1” a “Baa2”, unicamente a seguito della riduzione attuale e potenziale dell’ammontare di emissioni senior non garantite, che giungono progressivamente a scadenza. Tuttavia, il giudizio confermato la banca tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono “Negative” in considerazione del permanere dell’outlook negativo sul sovrano e di un contesto operativo sfidante.

Pirelli inizia la giornata con rialzo dello 0,92% a 7,125 euro. Lunedì 18 dicembre la società farà il suo ingresso al FTSEMib, in sostituzione di Banca Mediolanum. Di conseguenza quest'ultima scenderà al Mid Cap.