Piazza Affari, prosegue il ribasso

Avvio in rosso anche per le principali borse europee. Partenza negativa per IntesaSanpaolo e per Saipem. Ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività

di Edoardo Fagnani

30 mag 2017 ore 09:19

Piazza Affari inizia la seduta odierna con gli indici in rosso, dopo i forti ribassi registrati ieri. Avvio negativo anche per le principali borse europee. Oggi terminerà la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro collocherà due Btp, con scadenza a 5 e 10 anni.

Il FTSEMib perde lo 0,8%, mentre il FTSE Italia All Share è in flessione dello 0,77%. In calo di mezzo punto percentuale per il FTSE Italia Mid Cap (-0,55%) e per il FTSE Italia Star (-0,51%).

Chiusura praticamente invariata per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato una minima flessione dello 0,02% a 19.678 punti. Da segnalare l’ottima performance messa a segno da Softbank (+2,8%).

Ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività.

L’euro è sceso sotto gli 1,115 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.

Partenza negativa per IntesaSanpaolo (-1,32% a 2,534 euro). Secondo quanto scritto sul Financial Times l’istituto starebbe valutando la possibilità di chiudere mille filiali, in conseguenza all’acquisizione di ITB, la banca dei tabaccai ribattezzata Banca5, che conta oltre 20mila punti vendita. Il nuovo piano strategico di IntesaSanpalo, che sarà presentato all’inizio dell’anno prossimo, sarà focalizzato sul rafforzamento delle attività di assicurazione e asset management.

Banca Carige sale dello 0,92% a 0,2528 euro. Il Sole24Ore ha ricordato che oggi si riunirà il consiglio di amministrazione dell’istituto ligure chiamato a deliberare sulla cessione dei crediti deteriorati e sulla ricapitalizzazione da 450 milioni di euro. Sul tema della gestione dei non performing loans l’istituto ligure avrebbe deciso il passaggio di altri 2,4 miliardi di euro in un veicolo ad hoc.

Saipem in territorio negativo (-0,86% a 3,694 euro). Gli analisti di Raymond James hanno limato da 3,5 euro a 3,4 euro il target price sulla società di ingegneristica, in seguito al peggioramento della stima sull’utile netto per l’esercizio in corso. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Underperform” (farà peggio del mercato).