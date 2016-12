Borse, avvio sulla parità

Come nelle attese avvio poco mosso per i principali mercati del Vecchio Continente. A Piazza Affari in moderato rialzo le banche. Sempre sospesa Mps

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 09:48

Come nelle attese avvio poco mosso per i principali mercati del Vecchio Continente. A Piazza Affari in moderato rialzo le banche. Sempre sospesa Mps. In rosso Mediaset.





Le ultime chiusure delle borse estere sono state decisamente poco rilevanti.



La borsa di Tokyo ha chiuso la sua ultima giornata di contrattazioni del 2016 con il Nikkei in flessione di un minimo 0,16% a 19.114 punti.

L'intero anno si è chiuso con un timido rialzo: il principale indice giapponese ha guadagnato poco meno di mezzo punto percentuale. Il recupero dell'ultimo trimestre dell'anno ha permesso a Tokyo di colmare il gap accumulato durante i primi mesi del 2016.



Seduta interlocutoria, quella di ieri sera, per Wall Street, con i principali indici che hanno chiuso poco lontani dalla parità.

Il Dow Jones ha perso lo 0,07% a 19.820 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 ha registrato una flessione del 0,03% a quota 2.249. Nasdaq in calo dello 0,12% a 5.432 punti.

Oro in crescita a 1.157 dollari l’oncia mentre petrolio in lieve contrazione a 53,8 dollari al barile.

Tra i singoli titoli da segnalare il balzo (+7,6%) di Newmont Mining.





Dopo le prime fasi di contrattazioni il FTSEMib è invariato a 19.203 punti mentre l'All Share sale dello 0,04% a 20.897 punti. In moderato rialzo Mid Cap (+0,25%) e Star (+0,23%).

A Milano occhi ancora sulle banche. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera UBI Banca (+0,46%) sarebbe pronta a offrire un euro per rilevare Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti. Nella giornata di ieri le 3 good bank, con CariFerara, che sarebbe invece nel mirino di Bper Banca (+0,69%), avrebbero raggiunto un accordo per vendita di 2,3 miliardi di crediti in sofferenza (pari a due terzi del totale) al Fondo Atlante 2, che ha effettuato un’offerta a circa il 30% del nominale.



Sempre secondo il Corriere della Sera Mps (ancora sospesa) potrebbe presto tornare a fare provvista sul mercato grazie alla garanzia concessa dallo Stato. L’istituto senese potrebbe puntare a raccogliere fino a 15 miliardi di euro entro il 2017.



Focus anche su Mediaset (-0,39%). Secondo quanto scrive il Sole24Ore la battaglia tra i francesi di Vivendi e Fininvest per il controllo di Mediaset potrebbe spostarsi sul piano della governance. I transalpini potrebbero chiedere la convocazione di un’assemblea per portare da 17 a 21 i membri del consiglio di amministrazione e proporre quindi 4 consiglieri.

In evidenza Ferragamo (+1,66%). Il gruppo ha raggiunto con l'Agenzia delle Entrate un accordo sul cosiddetto Patent Box che permetterà al gruppo un risparmio fiscale che per il 2015 è stato definito rilevante.