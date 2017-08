Il FTSEMib rimane (di poco) sopra la parità

Piazza Affari e le principali borse europee registrano frazionali rialzi a metà giornata dopo i pesanti ribassi subiti ieri. L’euro è tornato sotto gli 1,2 dollari

di Edoardo Fagnani

30 ago 2017 ore 12:40

Piazza Affari e le principali borse europee registrano frazionali rialzi a metà giornata dopo i pesanti ribassi subiti ieri. Oggi è terminata la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato due Btp con scadenza a 5 e 10 anni: il rendimento del decennale è sceso sotto il 2,1%.

Alle 12.40 il FTSEMib era in progresso dello 0,12% a 21.434 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,16%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%) e il FTSE Italia Star (+0,44%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a poco meno di 700 milioni di euro.

L’euro è sceso a 1,195 dollari.

Intonazione positiva per Fiat Chrysler Automobiles. Le azioni del gruppo guidato da Sergio Marchionne recuperano lo 0,98% a 12,36 euro.

Prosegue il trend negativo di Banca Intermobiliare, dopo il pesante ribasso subito ieri. Il titolo dell’istituto registra una flessione del 5,42% a 1,064% dopo uno stop per eccesso di ribasso.

Brunello Cucinelli è in rialzo del 3,55% a 24,21 euro. La società ha chiuso la prima metà del 2017 con ricavi pari a 243,3 milioni di euro, con un incremento del 10,7% rispetto ai 219,8 milioni di euro del primo semestre dello scorso anno. La crescita - a cambi costanti - sarebbe stata pari al 9,7%. Il periodo si è così chiuso con un utile netto a 19,9 milioni di euro, in crescita del 10,6% rispetto all’utile netto normalizzato del primo semestre 2016, pari a 17,9 milioni di euro. Durante la conference call di presentazione dei dati i vertici della società hanno indicato che prevedono per fine anno un indebitamento compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il management ha confermato le attese di crescita a doppia cifra sia per i ricavi che per i profitti, tanto per il 2017 che per il 2018. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari dopo la diffusione dei risultati. Kepler Cheuvreux ha alzato da 22,5 euro a 23,8 euro il prezzo obiettivo su Brunello Cucinelli, evidenziando la riduzione del livello di indebitamento; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Indicazione simile da Mediobanca, che ha aumentato da 22,5 euro a 23,5 euro il target price sul gruppo del cachemire; gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno ribadito il rating “Neutrale”.

Fincantieri torna in positivo e guadagna lo 0,06% a 0,907 euro. La Repubblica ha scritto che il ministro dell’economia transalpino Bruno Le Maire riproporrà nei prossimi giorni una grande alleanza navale paritetica fra Italia e Francia, per andare insieme alla conquista dei mercati internazionali.