Piazza Affari, cautela in avvio

Attesa per il dato sull’occupazione negli Stati Uniti relativo ad ottobre. La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività. Prosegue il recupero di Tenaris

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 09:01

Piazza Affari e le borse europee iniziano l’ultima seduta della settimana con variazioni minime, in attesa del dato sull’occupazione negli Stati Uniti relativo al mese di ottobre.

Alle 09.05 il FTSEMib era in rialzo dello 0,06% a 23.059 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,07%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%) e il FTSE Italia Star (+0,24%).

Indici contrastati a Wall Street nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha registrato una minima flessione dello 0,03% a 6.715 punti. Al contrario, il Dow Jones è salito dello 0,35% a 23.516 punti, dopo aver migliorato a 23.531 punti il massimo storico. Segno più anche per l’S&P500 (+0,02% a 2.580 punti). Pessima giornata per Tesla Motors (-6,8% a 299,26 dollari): la perdita del terzo trimestre 2017 è risultata superiore alle attese degli analisti.

La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.

L’euro oscilla intorno agli 1,165 dollari.

Avvio di giornata positivo per Tenaris, dopo il forte rialzo messo a segno ieri. La società di ingegneristica sale dell’1,69% a 13,2 euro.

Telecom Italia inizia la giornata con un progresso dello 0,79% a 0,7695 euro. Il Corriere della Sera ha scritto che il Governo, esercitando i poteri previsti dal golden power, ha blindato la rete di Tim. L’esecutivo mira così a tutelare la sicurezza e l’integrità dell’infrastruttura ed evitare il rischio di un grave pregiudizio degli interessi pubblici.

Fiat Chrysler Automobiles guadagna lo 0,98% a 15,44 euro. Nel mese di ottobre 2017 il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha immatricolato in Italia 41.200 auto. La sua quota di mercato si è attestata al 26,1%, in calo dal 28,2% del mese precedente. Nei primi dieci mesi del 2017 Fiat Chrysler Automobiles ha registrato 486.100 immatricolazioni, l’8% in più in confronto al 2016.